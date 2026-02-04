Ніхто не зміг відповісти правильно: яке підступне питання ставили на співбесіді в Google

Google роками дивував кандидатів нестандартними питаннями на співбесідах, але одне з них ставило в ступор абсолютно усіх. Йдеться про так звану "головоломку з блендером".

Про те, яке питання під час співбесіди у Google ставили рекрутери, повідомляє The Daily Galaxy.

Яке питання ставили на співбесіді в Google?

Найбільш заплутаним питанням на співбесідах у Google є "головоломка з блендером". Вважається, що жоден кандидат так і не дав на неї однозначно правильної відповіді. Суть завдання полягала в наступному:

Ви зменшилися до розміру п'ятицентової монети і потрапили в блендер. Що ви будете робити?

Роками у Google використовували подібні запитання, аби оцінити здатність кандидатів ухвалювати рішення в умовах стресу. Через величезну кількість охочих працювати в компанії такі головоломки мали допомогти виокремити кандидатів із нестандартним мисленням.

Втім, очевидної або правильної відповіді на це запитання не існує. Його головна мета – перевірити, чи здатна людина зберігати холодний розум у критичній ситуації.

Чи ставлять подібні запитання кандидатам сьогодні?

Нині ж майбутні кандидати можуть не хвилюватися. Подібні питання на співбесідах у Google більше не ставлять. Компанія відмовилася від більшості таких головоломок.

Колишня інженерка-програмістка Google Гейл Макдауелл зазначила, що кілька років тому в компанії дійшли висновку, що цей метод відбору не дозволяє об'єктивно оцінити успішність працівника на посаді.

Навіть якщо інтерв'юер усе ж ставить подібне запитання, відповідь на нього зазвичай не має жодного впливу на подальший розгляд кандидатури.

Як Білл Гейтс радить відповідати на найпоширеніше запитання на співбесіді?

Питання "Чому ми маємо вас найняти?" часто застає кандидатів зненацька під час співбесіди. Мільярдер і співзасновник Microsoft Білл Гейтс у інтерв'ю з зіркою Стівеном Каррі поділився простою й водночас відвертою формулою відповіді на це поширене запитання.

Гейтс звернув увагу, що багато претендентів сприймають співбесіду як чек-лист, називаючи свої навички та здобутки. Натомість він радить не озвучувати сильні сторони напряму, а підтверджувати їх діями та прикладами.

За словами співзасновника Microsoft, варто робити акцент не на загальних навичках, а на реальних доказах виконаної роботи й набутого досвіду. Гейтс наголошує, що конкретні приклади практичного застосування знань справляють значно сильніше враження, ніж абстрактні формулювання.

Він також рекомендує не приховувати власні слабкі сторони, однак пояснювати їх у контексті високої результативності та командних цілей.

На завершення відповіді мільярдер радить показати, що ваші професійні прагнення збігаються з довгостроковим баченням і стратегією компанії.

