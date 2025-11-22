Це не спосіб приготування: експерти назвали ключовий фактор, який впливає на смак кави
- Експерти вважають, що чашка, з якої п'ють каву, впливає на сприйняття смаку напою.
- Найбільше кави споживають у Північній Європі, зокрема в Фінляндії, Норвегії та Ісландії.
Приготувати смачну каву складно, адже потрібно врахувати дуже багато нюансів. Зокрема, на смак напою може вплливати навіть те, з якої чашки ви його п'єте.
Експерти з кави та журналісти Джордан Мішельман та Закарі Карлсен вважають, що чашку, з якої ви п'єте каву, так само важлива, як і спосіб заварювання. Про це пише 24 Канал із посиланням на NYP.
Як чашка впливає на смак кави?
За словами експертів, те, з якої чашки ми п'ємо каву, може автоматично впливати на смак напою, а точніше – на сприйняття цього смаку. Наприклад, музика і навіть компанія, з якою ви проводите час, можуть покращити смак вина або кави.
Так само і з кавою — на наш мозок впливає все, що нас оточує в момент її вживання. Це означає, що коли настає час вибирати кухоль, посудина, з якої ви п’єте, має велике значення,
– вважають Мішельман та Карлсен.
Чашка впливає на смак кави / Фото Pexels
Певна чашка може асоціюватись із якимось подіями, які, своєю чергою, повертають нас у ті моменти та змушують ще раз проживати емоції. Тому кава може бути зі смаком ностальгії в прямому сенсі.
Вінтажна кружка, прикрашена вашим улюбленим мультяшним персонажем з дитинства, або особливо пам’ятна рекламна кампанія від улюбленої спортивної команди може зробити пиття дуже приємним,
– пояснили експерти.
Досвід споживання кави може напряму бути пов'язаним зі спогадами, які викликає той чи інший кухоль для напою.
Яку смачну каву приготувати?
Осінь та зима – час затишних вечорів, коли хочеться зігрітись. Ідеально для цього підійде глінтвейн, який можна приготувати без алкоголю. У мережі поділились простим рецептом кавового глінтвейну на сторінці shevtsov.coffee.
Простий рецепт кавового глінтвейну передбачає використання гранатового соку, еспресо та спецій, таких як мускатний горіх і кардамон.
Де у світі п'ють найбільше кави?
Більшість людей може помилково вважати, що найбільше кави п'ють в Італії чи Колумбії. Однак насправді найбільше її споживають зовсім в іншій частині світу.
Дивовижно, але найбільше кави п'ють мешканці Північної Європи. Зокрема, перші позиції у рейтингу посідають Фінляндія, Норвегія та Ісландія.
Далі розташувалися Данія, Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Бельгія та Люксембург.