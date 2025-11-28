Саме цей соус зробив Моніку шеф-кухаркою: простий рецепт маринари з "Друзів"

Шанувальники культового серіалу "Друзі" добре знають, що Моніка Геллер була досить майстерною у кулінарії. Один із її фірмових рецептів – насичений томатний соус маринара, який легко відтворити на домашній кухні.

Як приготувати соус маринара вдома?

Готується соус маринара швидко та просто. Загальний час приготування займе не більше 45 хвилин. Маринара ідеально підійде до пасти, піци, м’ясних страв або як основа для лазаньї.

Інгредієнти:

800 – 850 грамів тушкованих помідорів;

170 грамів томатної пасти;

4 столові ложки подрібненої свіжої петрушки;

1 зубчик часнику, подрібнений;

1 чайна ложка сушеного орегано;

сіль за смаком;

0,25 чайної ложки меленого чорного перцю;

6 столових ложок оливкової олії;

80 грамів дрібно нарізаної цибулі;

120 мілілітрів білого сухого вина.

Для приготування необхідно у кухонному комбайні змішайте помідори, томатну пасту, петрушку, часник, орегано, сіль і перець та перемішати до однорідної маси.

Соус маринара / Фото GettyImages

Далі розігрійте оливкову олію у великій сковороді на середньому вогні. Додайте цибулю та обсмажуйте близько 2 хвилин, поки вона не стане м'якою.

Після цього влийте томатний соус і біле вино. Далі готуйте на маленькому вогні і періодично помішуйте, поки соус не загусне. Зазвичай достатньо близько 30 хвилин.

У результаті ви отримаєте майже таку саму маринару, яку могла подати Моніка.

Як соус маринара допоміг Моніці у серіалі?

Як пише Screen Rant, протягом усього серіалу Моніка раз за разом демонструє свій кулінарний талант. У дев'ятій серії четвертого сезону, після жахливого відгуку Моніки про ресторан Алессандро, ресторатор особисто приходить до неї додому висловити обурення.

У відповідь Моніка готує для нього соус маринара, аби довести, яким насправді має бути його смак. Алессандро настільки був вражений, що запропонував їй посаду шеф-кухаря у своєму ресторані.

