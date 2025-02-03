Ексгендиректор TripAdvisor розповів про улюблене питання на співбесіді

Пройти співбесіду може бути дуже складно, адже питання рекрутерів можуть бути справді підступними. Важливо правильно на них відповідати.

Стівен Кауфер, співзасновник та екс-гендиректор TripAdvisor, ділиться своїм головним запитанням, яке допомагає йому оцінити кандидатів. Про це пише 24 Канал із посиланням на thinkstewartville.com.

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"Над яким найскладнішим проєктом ви коли-небудь працювали?"

Це запитання дає змогу зрозуміти підхід кандидата до вирішення проблем, його командні навички, відповідальність і адаптивність. Важливо не лише що відповідає людина, а й як вона це робить.

На що звертає увагу Кауфер:

Чи бере кандидат відповідальність за труднощі.

Чи вміє працювати в команді, чи просто звинувачує інших.

Як справлявся з викликами та як їх долав.

"Як би ви допрацювали свій найуспішніший проєкт?"

Це дозволяє оцінити рівень критичного мислення, бажання розвиватися та прагнення до вдосконалення.



Є кілька питань, які можуть поставити на співбесіді / Pexels

Кауфер переконаний: аналіз минулого досвіду кандидата дає більше інформації, ніж стандартні запитання про сильні та слабкі сторони.