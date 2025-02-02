Деякі кандидати вдаються до брехні у резюме та на співбесідах, аби підвищити свої шанси на отримання роботи, хоча це може здатися ризикованою тактикою, експерти вважають, що іноді "прикрашання" правди може бути виправданим. Про це пише 24 Канал із посиланням на Forbes.

Дивіться також Що сказати на співбесіді, щоб отримати вищу зарплату: поради експертки з Гарварду

Про що потрібно брехати

За даними Forbes, директор з персоналу компанії EduBirdie Евері Морган назвала ситуації, коли не варто говорити повну правду на співбесіді:

Негативний досвід з колишнім начальником

Навіть якщо попередній керівник був проблемним, не варто критикувати його.



Пройти співбесіду буває складно / Pexels

Відчайдушна потреба у роботі

Не варто повідомляти, що ви готові взяти будь-яку вакансію. Краще зазначити, що розглядаєте кілька пропозицій, але саме ця робота вас найбільше цікавить.

Підприємницькі амбіції

Якщо у вас є плани відкрити власний бізнес, краще не розповідати про це. Роботодавці можуть побоюватися, що ви швидко підете, щойно реалізуєте свою ідею.

Повна відповідність вакансії

Рідко хто відповідає всім вимогам у вакансії. Тому важливо зосередитися на ключових навичках і показати готовність швидко навчатися, а не просто визнавати нестачу певного досвіду.

Морган підкреслює, що головне – не відверта брехня, а вміння правильно подавати свої навички та досвід.