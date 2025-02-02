Некоторые кандидаты прибегают ко лжи в резюме и на собеседованиях, чтобы повысить свои шансы на получение работы, хотя это может показаться рискованной тактикой, эксперты считают, что иногда "приукрашивание" правды может быть оправданным. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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О чем нужно врать

По данным Forbes, директор по персоналу компании EduBirdie Эвери Морган назвала ситуации, когда не стоит говорить полную правду на собеседовании:

Негативный опыт с бывшим начальником

Даже если предыдущий руководитель был проблемным, не стоит критиковать его.



Пройти собеседование бывает сложно / Pexels

Отчаянная потребность в работе

Не стоит сообщать, что вы готовы взять любую вакансию. Лучше отметить, что рассматриваете несколько предложений, но именно эта работа вас больше всего интересует.

Предпринимательские амбиции

Если у вас есть планы открыть собственный бизнес, лучше не рассказывать об этом. Работодатели могут опасаться, что вы быстро уйдете, как только реализуете свою идею.

Полное соответствие вакансии

Редко кто соответствует всем требованиям в вакансии. Поэтому важно сосредоточиться на ключевых навыках и показать готовность быстро обучаться, а не просто признавать недостаток определенного опыта.

Морган подчеркивает, что главное – не откровенная ложь, а умение правильно подавать свои навыки и опыт.