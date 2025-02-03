Стівен Кауфер, співзасновник та екс-гендиректор TripAdvisor, ділиться своїм головним запитанням, яке допомагає йому оцінити кандидатів. Про це пише 24 Канал із посиланням на thinkstewartville.com.
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"Над яким найскладнішим проєктом ви коли-небудь працювали?"
Це запитання дає змогу зрозуміти підхід кандидата до вирішення проблем, його командні навички, відповідальність і адаптивність. Важливо не лише що відповідає людина, а й як вона це робить.
На що звертає увагу Кауфер:
- Чи бере кандидат відповідальність за труднощі.
- Чи вміє працювати в команді, чи просто звинувачує інших.
- Як справлявся з викликами та як їх долав.
"Як би ви допрацювали свій найуспішніший проєкт?"
Це дозволяє оцінити рівень критичного мислення, бажання розвиватися та прагнення до вдосконалення.
Є кілька питань, які можуть поставити на співбесіді / Pexels
Кауфер переконаний: аналіз минулого досвіду кандидата дає більше інформації, ніж стандартні запитання про сильні та слабкі сторони.