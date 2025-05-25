Питання, яке Стів Джоббс ставить на співбесіді

Стів Джоббс відомий своїм успіхом, проте також він має і особливий підхід до формування команд. Зокрема, знає, які питання ставити на співбесіді.

Під час співбесід він часто ставив запитання, яке звучало доволі просто, але мало неймовірну глибину. Про це пише 24 Канал із посиланням на 3dvf.com.

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Що саме це було за питання

Питання Джоббса дійсно здається дуже простим.

Що ви відчували у свій найгірший день на роботі?

– ось що він запитує у кандидатів.

Це питання, про яке він розповів на конференції All Things Digital D8 у 2010 році, не було про технічну експертизу чи перелік досягнень. Воно торкалося емоцій, реакцій і справжніх переживань. Джобс хотів побачити, чи вміє кандидат не лише вирішувати проблеми, а й проживати складні моменти з чесністю та зрілістю.

У відповідях його не цікавила героїка чи хвацько зрежисовані історії «як я врятував проєкт». Його цікавив тон голосу, щирість, і чи людина дійсно вчиться з провалів. Уникання відповіді чи сухі, раціоналізовані фрази сигналізували про брак емоційного інтелекту – а це для Джобса було серйозним "мінусом". Натомість ті, хто розповідали чесно – навіть якщо болісно – демонстрували внутрішню силу, людяність і здатність до зростання.

Цей підхід точно відображає філософію Джобса щодо команди: він шукав людей із глибиною, які здатні впасти й піднятися, ставши кращими. Урешті, для нього це було не про конкретну відповідь, а про те, хто перед ним – людина, яка вміє ламатися і знову себе зібрати.

Таке питання варто поставити не лише кандидатам, а й собі. Бо відповідь на нього говорить багато про те, ким ви є.

Раніше Стів Джобс критикував запізнення зумерів, вважаючи пунктуальність важливою для поваги і відповідальності.