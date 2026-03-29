Існує одразу кілька версій: чому Вінниця називається саме так

В Україні багато цікавих міст, які є частиною нашої історії. Втім, іноді походження деяких назв може викликати питання.

Наприклад, варто розібратись, чому Вінниця має саме таку назву. Про це пише Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля.

Чому Вінниця так називається?

Існує кілька версій походження назви "Вінниця". Перша серед них – від слова "віно", яке означало "придане", "посаг". У цьому випадку йшлося, ймовірно, про дарування маєтку жінці від батьків. Втім, є й інші версії.



Сучасна Вінниця / Фото 24 Каналу

Один із дослідників стверджує, що назва може походити від річки Вінниця. Це виглядає логічно, адже багато українських міст запозичили свою назву саме від назв річок. Пізніше з'явились згадки про річку "Вінничку", проте її насправді ніколи не існувало.

Крім цього, нещодавно почали припускати, що назва "Вінниця" походить від слова "віночок", однак вчені її відкидають. Натомість нагадують, що раніше слово "винниця" означало "виноградник", тому, можливо, назва пов'язана із цим.

Найбільш правдоподібною називають версію із походженням назви від річки.

Як Житомир отримав свою назву?

Серед інших українських міст Житомир також викликає інтерес. Щодо назви міста також має кілька версій походження, зокрема від імені дружинника Житомира або як центр племені житчів, пов'язаного з хліборобством, пише Житомирська міська рада.

Також є свідчення про те, що в давнину навіть у центрі міста сіяли жито, ячмінь. Про нього говорили: "мир і жито", "мир житичів". Водночас це не всі версії. Також, можливо також, Житомир – це скорочена форма від слова "животомир", тобто мирного спокійного життя.

Чому Рівне так назвали?