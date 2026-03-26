Всі це бачать, але ігнорують: розкрито секрет усіх автомобільних сцен у фільмах та серіалах

Більшість глядачів навіть не здогадуються, що звичні автомобільні сцени у фільмах – це не зовсім те, що здається. Є кілька трюків які допомагають створити ефектну картинку, але залишаються непомітними для ока.

Про те, до яких хитрощів вдаються під час зйомок автомобільних сцен, пише Mirror.

Як знімають автомобільні сцени у фільмах?

Каскадер Рівз Коннеллі здивував багатьох, розкривши закулісні секрети створення кіно, про які більшість глядачів навіть не замислюється під час перегляду улюблених стрічок.

У фільмах і серіалах з автомобілів зазвичай знімають підголівники, оскільки вони заважають камері знімати акторів на задньому сидінні. З тієї ж причини знімають і дзеркала заднього виду,

– пояснив Рівз.

Хоча це може виглядати небезпечно, насправді такі авто не потребують цих елементів, адже актори майже ніколи не керують ними самостійно.

Замість цього транспортом зазвичай керують каскадери, які розташовуються на даху, дозволяючи акторам повністю зосередитися на грі.

Як проходять зйомки автомобільних сцен: дивіться відео

Причому актори часто імітують керування не лише автомобілями. Якщо вони не вміють їздити верхи, для зйомок використовують електричних коней, щоб створити ілюзію справжньої їзди.

"А для сцен, де автомобіль перевертається, актори, по суті, катаються на американських гірках, оскільки їх пристібають до сидінь ременем безпеки, а потім обертають на обертовій платформі, щоб їхні руки були вільними і могли махати, додаючи реалістичності", – додав каскадер.

А якщо за сюжетом автомобіль має рухатися заднім ходом, використовують інший трюк. В такому випадку у машині розміщують двох каскадерів – спереду і ззаду, і обидва залишаються поза кадром, поки камера знімає акторів усередині.

Який автомобіль вважається найкультовішим в історії кіно?

Як пише Forbes, справжнім королем серед кіноавтомобілів вважається DB5. Жоден перелік культових машин з фільмів не обходиться без Aston Martin DB5, який вперше з'явився у стрічці "Голдфінгер" 1964 року. Витончений, стильний і надзвичайно елегантний, сріблястий DB5 став ідеальним партнером Джеймса Бонда.

Як виглядає Aston Martin DB5: дивіться відео

Оснащений катапультним сидінням, прихованими кулеметами, куленепробивним щитом, димовою завісою, системою розливу мастила, обертовими номерними знаками та цілим арсеналом шпигунських гаджетів, цей автомобіль допомагав Бонду виходити з найскладніших ситуацій. Водночас DB5 був не просто засобом пересування, а також відображав характер агента 007.

Aston Martin DB5 з'являвся щонайменше у восьми фільмах про Бонда, а востаннє – у стрічці "Не час помирати" 2021 року. І донині ця модель залишається одним із найяскравіших символів кінематографічної вишуканості.

