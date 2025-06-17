Знизити стрес і прожити довше: експерт дав просту пораду, яка допоможе це зробити

Ми живемо у світі, де неможливо запобігти стресу, адже люди постійно зустрічають нові виклики. Однак, на щастя, його можна нівелювати.

Ден Бюттнер, дослідник регіонів світу, де люди живуть особливо довго, вважає, що одним із найдієвіших способів зниження рівня гормону стресу, а саме кортизолу, є регулярне спілкування. Про це пише 24 Канал із посиланням на High Net Purpose.

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Чому потрібно спілкуватись

Часто сам цю звичку недооцінюють, проте дарма.

За словами експерта, навіть короткі розмови з кимось із близького оточення або випадкові взаємодії з баристою, сусідом чи колегою можуть помітно зменшити стрес. Він пояснив, що під час живого спілкування ми встановлюємо зоровий контакт і виходимо з власних думок, які часто загострюють або й провокують тривогу.



Стрес може негативно впливати на загальний стан / Фото Pexels

Бюттнер також наголосив, що не лише якість харчування чи фізична активність впливають на тривалість життя. Одним із головних чинників довголіття є саме міцні соціальні та родинні зв’язки.

Раніше вчені з Університету Британської Колумбії створили "формулу щастя" для ідеального дня, яка включає соціальні контакти, фізичну активність і помірну кількість роботи.

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