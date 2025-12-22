Яка кава стала найкращою в Україні у 2025 році та чому

2025 рік добігає свого завершення, тому час підбивати підсумки. За цей рік українці випили багато чашок кави, проте одна марка виявилась лідером.

Стало відомо, яка кава стала найкращою в Україні у 2025 році. Про це пише 24 Канал із посиланням на kokl.ua.

Яка кава стала найкращою у 2025 році?

Існує кілька варіантів рейтингу найкращих марок кави в Україні за останні 12 місяців. Наприклад, сайт coffeeok.com.ua опирався на свіжість, смак та популярність марки кави. Український бренд Gemini, відомий український бренд кави, завойовує визнання завдяки своїм пропозиціям.

Бренд використовує високоякісні зерна арабіки з Колумбії, які відомі своїми виразними смаками чорної смородини та шоколаду. Еспресо від Gemini як щось більше, ніж просто напій, адже воно дарує вибух смаку та емоцій у кожному ковтку.



Кілька марок кави обирали найчастіше / Фото Pexels

Інший фаворит – Lavazza. Цей бренд родом з Італії, проте він адаптувався до українських кавомашин. Цю марку кави часто називають "золотим стандартом". Кава в зернах Starbucks, яку тепер можна придбати в супермаркетах, привертає увагу поціновувачів спеціалізованої кави своїми виразними нотками ванільної карамелі.

Не варто оминати і Jacobs, адже цей бренд зміг поєднати доступність та якість.

Яка кава є найкращою із супермаркету?

Німецькі експерти перевірили 21 популярну кавову суміш, оцінивши їхній аромат, смак та співвідношення ціни й якості. В результаті лише дві марки отримали звання беззаперечних лідерів, пише Polski Obserwator DE.

У результатах тестування особливо відзначилися дві торгові марки: Lavazza Espresso Italiano Cremoso здобула підсумкову оцінку "хороша" (1,8) та Segafredo Intermezzo розташувалася трохи нижче з результатом "хороша" (1,9).

