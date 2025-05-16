Російська лише на п’ятому місці: які мови найбільш наближені до української
- Мова однієї з сусідніх країн є найбільш спорідненою з українською за лексичними, фонетичними та граматичними характеристиками.
- Російська мова займає лише п'яте місце за спорідненістю з українською.
Попри поширену думку, російська мова – далеко не найближча до української. Є інша, з якою наша мова має значно більше спільного.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на ведучу "Слей Шоу" Марію Тучку.
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Які мови вважаються найближчими до української
За словами Тучки, білоруська мова є найбільш спорідненою з українською за лексичними, фонетичними та граматичними характеристиками.
На другому місці за схожістю – польська, попри те, що вона входить до західнослов’янської групи. Українська та польська мають багато спільних слів, особливо часто їх вживають в західних областях України.
Українська та польська мови є доволі спорідненими / Фото GettyImages
Словацька й чеська також мають певну схожість з українською, зокрема у лексиці та фонетиці, хоча в мовному родоводі ці мови стоять значно далі. Водночас між українцями й словаками нерідко виникає взаєморозуміння навіть без перекладу.
Я, до речі, колись стояла у черзі до нічного клубу в Берліні і познайомилася з хлопцями зі Словаччини. Я була так здивована, що ми говорили між собою своїми рідними мовами – я українською, а вони словацькою, і ми реально розуміли один одного,
– поділилася ведуча.
Російська ж мова, всупереч поширеному уявленню, лише п’ята у списку споріднених. Вона має чимало відмінностей від української, передусім у фонетичному плані.
До слова, мало хто знає, але Україна могла називатися Роксоланія. Вона була популярною в середовищі освічених верств суспільства, але зникла з ужитку наприкінці XVIII століття.