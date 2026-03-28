Не Львів і не Київ: яке українське місто першим отримало магдебурзьке право

Магдербургзьке право – це унікальне явище для міст у Середньовіччі, яке бере початок у Німеччині, проте було поширеним також і в Україні. Воно звільняло міста від адміністративної та судової влади феодалів та давало певну можливість до самоврядування.

Перше місто, яке отримало магдебурзьке право у нашій країні, зараз зовсім невелике та маловідоме. Про це пише studies.

Яке місто першим отримало магдебурзьке право в Україні?

Вважається, що першими магдебурзьке право отримали кілька міст України, однак раніше за всіх це зробило місто Сянок у 1399 році. Другим після нього був Львів – у 1456 році.

Що відомо про це місто зараз? Сянок або Сянік існує і дотепер, проте зараз він входить до складу Польщі, пише "Україна Інкогніта". У давні часи воно вважалось столицею Лемківщини. Походження назви теж цілком зрозуміле – від річки Сян. Українці давно перестали становити більшість населення цього міста. Наприклад, у 1880 році їх тут було 18%, у 1900-му – 13,5%, а у 1939-му – 11,5%

Серед інших міст, які швидко отримали магдебурзьке право були також Кам’янець Подільський – у 1374 та Луцьк – 1432. Київ же отримав право на самоврядування аж у 1494 році.



Магдебурзьке право / Фото "Локальної історії"

Як це працювало?

магдебурзьке право означало, що ремісники і купці мали автономію від влади воєводи, що дозволяло їм створити власну адміністрацію – магістрат. Ця структура управління складалась з двох окремих колегій: одна відповідала за зовнішні справи та економіку міста, а інша – за судові справи.

