Які 3 книги керівник Мінцифри Федоров рекомендує порадити кожному українцю
- Михайло Федоров рекомендує українцям прочитати книги: "Подолати минуле: глобальна історія України" Ярослава Грицака, "11/22/63" Стівена Кінга, та "Про свободу" Тімоті Снайдера.
- Федоров зараз читає "On Lidership" Тоні Блера та слухає аудіокнигу "Сила волі: шлях до влади над собою" Келлі Манґоніґал.
Михайло Федоров – міністр цифрової трансформації України. Посадовець щороку ставить собі за мету читати 50 книг і каже, що зазвичай він близько до цілі.
Які книги читає Михайло Федоров та що радить прочитати кожному українцю – розповідає 24 Канал з посиланням на книгарню "Сенс".
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Що радить прочитати міністр
Михайло Федоров порадив 3 книги українцям, 2 з яких входять до переліку його улюблених. Мова йде про:
- "Подолати минуле: глобальна історія України" Ярослава Грицака;
- "11/22/63" Стівена Кінга.
А ще серед книг, які він радить прочитати українцям – "Про свободу" Тімоті Снайдера. Це нова книга історика, яку міністр прочитав нещодавно.
Зараз Михайло Федоров читає книгу "On Lidership" Тоні Блера, вона ще не вийшла українською мовою, а в аудіоформаті слухає книгу "Сила волі: шлях до влади над собою" Келлі Манґоніґал.
З української літератури міністр має в планах прочитати збірки поезій від видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.
Що читає Михайло Федоров: дивіться відео
До речі, Тімоті Снайдер раніше розповідав, що читає книгу українського автора Юрія Шевельова. Крім того, розповів, які книги рекомендує прочитати кожному.