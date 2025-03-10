Які 3 книги керівник Мінцифри Федоров рекомендує порадити кожному українцю

Михайло Федоров – міністр цифрової трансформації України. Посадовець щороку ставить собі за мету читати 50 книг і каже, що зазвичай він близько до цілі.

Які книги читає Михайло Федоров та що радить прочитати кожному українцю – розповідає 24 Канал з посиланням на книгарню "Сенс".

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Що радить прочитати міністр

Михайло Федоров порадив 3 книги українцям, 2 з яких входять до переліку його улюблених. Мова йде про:

"Подолати минуле: глобальна історія України" Ярослава Грицака;

"11/22/63" Стівена Кінга.

А ще серед книг, які він радить прочитати українцям – "Про свободу" Тімоті Снайдера. Це нова книга історика, яку міністр прочитав нещодавно.

Зараз Михайло Федоров читає книгу "On Lidership" Тоні Блера, вона ще не вийшла українською мовою, а в аудіоформаті слухає книгу "Сила волі: шлях до влади над собою" Келлі Манґоніґал.

З української літератури міністр має в планах прочитати збірки поезій від видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.

Що читає Михайло Федоров: дивіться відео

До речі, Тімоті Снайдер раніше розповідав, що читає книгу українського автора Юрія Шевельова. Крім того, розповів, які книги рекомендує прочитати кожному.