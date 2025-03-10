Какие книги читает Михаил Федоров и что советует прочитать каждому украинцу – рассказывает 24 Канал со ссылкой на книжный магазин "Смысл".

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Что советует прочитать министр

Михаил Федоров посоветовал 3 книги украинцам, 2 из которых входят в перечень его любимых. Речь идет о.:

"Преодолеть прошлое: глобальная история Украины" Ярослава Грицака;

"11/22/63" Стивена Кинга.

А еще среди книг, которые он советует прочитать украинцам – "О свободе" Тимоти Снайдера. Это новая книга историка, которую министр прочитал недавно.

Сейчас Михаил Федоров читает книгу "On Lidership" Тони Блэра, она еще не вышла на украинском языке, а в аудиоформате слушает книгу "Сила воли: путь к власти над собой" Келли Мангонигал.

Из украинской литературы министр имеет в планах прочитать сборники стихов от издательства А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.

Что читает Михаил Федоров: смотрите видео

Кстати, Тимоти Снайдер ранее рассказывал, что читает книгу украинского автора Юрия Шевелева. Кроме того, рассказал, какие книги рекомендует прочитать каждому.