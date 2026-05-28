Добірка книжок із "Книжкового Арсеналу" Олени Зеленської: чим здивував вибір першої леді

У Києві 28 травня стартував 14 "Книжковий Арсенал". Серед гостей відкриття була й перша леді України Олена Зеленська, яка поділилася своїми книжковими виборами з фестивалю. Цьогоріч Зеленська придбала три видання.

Які книги придбала Олена Зеленська на "Книжковому Арсеналі-2026" та чому саме вони привернули увагу, відомо із соцмереж першої леді.

Читайте також Цю пісню заборонили на телебаченні, але її співали тисячі: чому культовий хіт не пускали в ефір

Три видання, які обрала перша леді на "Книжковому Арсеналі"

Перша книга у списку Олени Зеленської – це дебютна збірка короткої прози ветерана Артура Дроня "Гемінґвей нічого не знає" ("Видавництво Старого Лева"). Її автор написав під час реабілітації після поранення, де розповідає про пережитий фронтовий досвід, втрати, стосунки з близькими та пошук віри.

Читаєте новини на сайті 24 Каналу? Тоді маєте шанс виграти круті подарунки. Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах розділу "Інновації" на Техно 24 та беріть участь у розіграші навушників і смартфона OPPO Reno15 F. Техноподарунки вже чекають своїх нових власників!

Друга книга, яку обрала перші леді, це "Трикутник влади: Врівноваження нового світового ладу" ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"), автор якої є президент Фінляндії Александр Стубб. У ній йдеться про зміни у світовій політиці та формування нового глобального порядку.

Третім виданням стала книга Артема Захарченка "Наративи масового ураження. Тактики і стратегії інформаційної війни" ("Наш формат"), присвячену механізмам інформаційного впливу та сучасним методам ведення інформаційної війни.

Хотілося б прочитати все, але саме цього разу забираю із собою ось ці три книжки,

– написала Олена Зеленська.

Цікаво, що кореспонденти Суспільного зауважили, що перша леді також звернула увагу й на інші книги, серед яких поетична збірка Ліни Костенко, "Jingle bellZ. Документальний щоденник" Олексія Анулі, "До безпечних берегів" Воллеса Стегнера та "Як Гітлер украв рожевого кролика" Джудіт Керр.

Нагадуємо, що 14 "Книжковий Арсенал" триватиме у столиці до 31 травня. Фокус-темою фестивалю у 2026 році стало гасло "Нести свою свободу". Окрім книжкового ярмарку, на відвідувачів чекають авторські зустрічі, спеціальні програми для дітей та підлітків, а також театральні й ветеранські проєкти.

Які книги є найдорожчими у світі зараз?

Світ книжок має не лише культурні, а й рекордні історії. Відтак є такі видання, які можуть коштувати десятки мільйонів доларів. Зокрема однією із найдорожчих таких є рукопис "Кодекс Лестера" Леонардо да Вінчі.

Це збірка наукових нотаток, спостережень та ілюстрацій, створених на початку 16 століття, за яку у 1994 році на аукціоні Christie's віддали 30,8 мільйона доларів (на сьогодні ця вартість оцінюється в майже 50 мільйонів доларів з урахуванням інфляції).

Втім за останні роки з'явився ще один рекордсмен серед стародавніх манускриптів – це "Кодекс Сассуна", єврейська Біблія. Її понад 1000 років, а продали рукопис на аукціоні Sotheby's за 38,1 мільйона доларів. Це б'є рекорд вартості "Кодекса Лестера".