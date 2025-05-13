Лев XIV не стане першим: хто з Пап Римських відвідував Україну

За інформацією італійських медіа, один із перших закордонних візитів нового Папи Лева XIV буде до України. Також понтифік, ймовірно, планує поїхати до Туреччини та до Перу.

Попередника Лева XIV, Папу Франциска, неодноразово запрошували в Україну, проте цього візиту так і не сталося. Хто з римських понтифіків відвідував Україну – розповідає 24 Канал.

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Візит Папи Римського до України

Офіційний візит до України здійснював лише один Папа Римський – Іван Павло ІІ у червні 2001 року. Загалом це був 94-ий міжнародний візит Папи Івана Павла ІІ.

У Києві участь у заходах з понтифіком взяли участь близько 200 тисяч людей, у Львові – близько 2 мільйонів. Іван Павло ІІ тоді зустрівся з президентом Леонідом Кучмою та з Всеукраїнською радою церков. Представники УПЦ МП не були присутні на зустрічі.

Понтифік очолив 2 меси та взяв участь у двох літургіях візантійського обряду.

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Якщо Лев XVI відвідає Україну, то він стане другим в історії понтифіком, котрий здійснить такий візит. У 2022 році українська влада запрошувала Папу Франциска. За даними джерел ЗМІ, понтифік розглядав можливість візиту в Маріуполь, який на той час уже був у блокаді.

Варто зауважити, що на території України в І столітті був Папа Климент. Його відправили в заслання у Херсонес, тобто на територію Криму. Там він загинув мученицькою смертю.