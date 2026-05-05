Невинні жести, через які можна потрапити у скандал: що не варто показувати за кордоном

Не кожен жест рукою є універсальним. Тому якщо людина намагається показати, що "все добре", то в різних країнах це можуть прийняти по-різному. Відтак популярний "лайк" у деяких країнах Близького Сходу сприймається як образа, а жест миру із двома пальцями у вигляді букви V у Великій Британії може бути грубим, якщо його показати долонею всередину.

Які жести мають подвійне значення та в яких країнах краще не підіймати палець вгору та не показувати "окей", йдеться у збірному матеріалі 24 Каналу.

Які жести краще не використовувати?

Світ сповнений пасток, де звичайний жест може перетворити розмову на міжнародний скандал. І найбільш підступним у цьому плані є жест "окей". Для американця це знак повної згоди, проте в Бразилії, Туреччині чи Німеччині він несе грубий сексуальний підтекст.

У статті Bussiness Insider розповідають, що один із найвідоміших історичних конфузів із цим жестом трапився з віцепрезидентом США Річардом Ніксоном у 1950-х роках. Коли приземлившись у Бразилії, куди президент прямував з візитом, Ніксон вийшов із літака та підняв обидві руки в жесті "окей", нібито вітаючи натовп, який там зібрався.



Один із випадків, де Ніксон показує жест "палець вгору" / Фото Getty Images

Але він уявлення не мав, що насправді для місцевих жителів такий жест був рівнозначним тому, якби він публічно показав усім їм середній палець. Відтак реакція була миттєвою, адже замість аплодисментів політик отримав шквал обурення та свисту.

Схожа ситуація трапилася й зі знаком "V", що означає здебільшого перемогу або мир. Втім під час візиту до Австралії Джорджа Буша-старшого у 1992 році, президент США хотів продемонструвати натовпу цей знак, але припустився фатальної помилки, бо розвернув руку долонею до себе.

Річ у тім, що у Великій Британії, Австралії та Новій Зеландії такий варіант цього жесту є надзвичайно образливим і трактується як "пішов ти". Наступного дня після цього інциденту австралійські газети вийшли з заголовками про "грубого американця", який ненавмисно показав не увічливий знак цілій нації.

Чому на жест "V" виникає така гостра реакція? Для англійців цей знак, якщо долоня та пальці спрямовані до себе, означає фразу "Up yours" – вульгарний вираз, що передає глибоку зневагу. Історія цього жесту сягає майже пів тисячоліття. Згідно з переказами, під час Столітньої війни французи відрізали середній та вказівний пальці полоненим англійським лучникам, щоб ті не могли стріляти. Проте після битв при Азенкурі та Кресі, де французи зазнали поразки, англійці почали глузувати з ворога. На знак зневаги вони демонстрували вказівний і середній пальці долонею всередину, показуючи, що вони цілі та неушкоджені. Відтоді цей жест став символом зухвалої образи.

Ще більший скандал розгорівся через жест "палець вгору", йдеться в архівній статті The New York Times. Йдеться про випадок на першому засіданні парламенту Бангладеш, де міністр судноплавства Абдур Раб підняв угору великий палець.

У західній культурі це знак схвалення, проте в ісламських країнах та Бангладеші він є еквівалентом середнього пальця та вважається брутальною образою. Опозиція миттєво назвала інцидент "національним соромом", вимагаючи негайних вибачень перед усією нацією.

І цей випадок один з багатьох прикладів міжкультурних пасток. Як зазначає експерт із мови тіла Роджер Акстелл, у глобалізованому світі неправильний жест може зруйнувати кар'єру або призвести до зіткнення швидше за слова. А тому інцидент у Бангладеш став уроком того, наскільки важливим є знання культурного контексту, зокрема в міжнародній дипломатії.

Які випадки використання жестів з відомими людьми?

1. Річард Гір, Шилпа Шетті та їхній поцілунок в Індії

У 2007 році під час заходу з профілактики СНІДу в Делі голлівудський актор Річард Гір публічно поцілував індійську актрису Шилпу Шетті у щоку, згадується в The Guardian.

В Індії публічні прояви таких почуттів (навіть невинні) вважаються табу. Це викликало протести, спалення портретів Гіра на вулицях, а індійський суд видав ордер на його арешт за "непристойну поведінку". Відтак Гіру довелося публічно перепрошувати, пояснюючи, що він не знав місцевих норм. Через 15 років його офіційно виправдали.

2. Мішель Обама та Королева Єлизавета II

У 2009 році під час прийому в Букінгемському палаці Мішель Обама легко обійняла королеву Єлизавету, пишуть в Glamour. А згідно з королівським протоколом, ніхто не має права торкатися монарха першим.



Зустріч подружжя Обама з монархом Великої Британії у 2009 році / Фото Getty Images

І хоча сама королева відповіла взаємністю і пізніше стало відомо, що вона не образилася, цей випадок став хрестоматійним прикладом того, як культурний жест "дружніх обіймів" може стати образою монаршої гідності.

3. Джастін Бібер та Аргентинський прапор

Під час концерту в Буенос-Айресі у 2013 році фанати кинули на сцену 2 аргентинські прапори. Бібер за допомогою стійки від мікрофона "підмів" ними сцену, а потім відштовхнув їх ногою за лаштунки, йдеться в CBS News. Бібер пізніше пояснив, що просто хотів прибрати сміття, щоб не посковзнутися під час танцю, і не зрозумів, що це були прапори (думав, що футболки). Загалом в країні передбачено до 4 років ув'язнення за наругу над прапором.

Які курйози серед відомих осіб траплялися в Україні?

Не варто думати, що історії з не правильним трактуванням жестів або ж поведінки – це лише прерогатива голлівудських зірок. В українському шоубізнесі також трапляються різні випадки факапів.

У коментарі 24 Каналу ведучий Фіма Константиновський поділився, що якось на зйомках одного з ютуб-проєктів, куди запрошували різних гостей, не всі були йому добре знайомі. Тож одного разу він переплутав виконавців Нікіта Кісельов та CHEEV, назвавши їхні імена навпаки.

Не знав їх в обличчя, бо дуже далекий від світу TikTok, блогерства тощо. Звісно, ці співаки мають свою аудиторію та фанатів, але для мене вони – ноунейми. Назвав Нікіту Кісельова Cheev, а Cheev – Кісельовим,

– пригадав Фіма.

Константиновський пояснив це тим, що далекий від TikTok-культури й блогерського середовища, де ці артисти популярні. Попри помилку, ситуацію вдалося швидко згладити. Та й сам ведучий переконаний: такі моменти не варто драматизувати.