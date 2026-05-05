Какие жесты имеют двойное значение и в каких странах лучше не поднимать палец вверх и не показывать "окей", говорится в сборном материале 24 Канала.

Какие жесты лучше не использовать?

Мир полон ловушек, где обычный жест может превратить разговор в международный скандал. И наиболее коварным в этом плане является жест "окей". Для американца это знак полного согласия, однако в Бразилии, Турции или Германии он несет грубый сексуальный подтекст.

В статье Bussiness Insider рассказывают, что один из самых известных исторических конфузов с этим жестом случился с вице-президентом США Ричардом Никсоном в 1950-х годах. Когда приземлившись в Бразилии, куда президент направлялся с визитом, Никсон вышел из самолета и поднял обе руки в жесте "окей", якобы приветствуя толпу, которая там собралась.



Один из случаев, где Никсон показывает жест "палец вверх" / Фото Getty Images

Но он понятия не имел, что на самом деле для местных жителей такой жест был равнозначным тому, если бы он публично показал всем им средний палец. Поэтому реакция была мгновенной, ведь вместо аплодисментов политик получил шквал возмущения и свиста.

Похожая ситуация случилась и со знаком "V", что означает в основном победу или мир. Впрочем во время визита в Австралию Джорджа Буша-старшего в 1992 году, президент США хотел продемонстрировать толпе этот знак, но допустил роковую ошибку, потому что развернул руку ладонью к себе.

Дело в том, что в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии такой вариант этого жеста является чрезвычайно оскорбительным и трактуется как "пошел ты". На следующий день после этого инцидента австралийские газеты вышли с заголовками о "грубом американце", который нечаянно показал не вежливый знак целой нации.

Почему на жест "V" возникает такая острая реакция? Для англичан этот знак, если ладонь и пальцы направлены к себе, означает фразу "Up yours" – вульгарное выражение, передающее глубокое пренебрежение. История этого жеста достигает почти полтысячелетия. Согласно преданию, во время Столетней войны французы отрезали средний и указательный пальцы пленным английским лучникам, чтобы те не могли стрелять. Однако после битв при Азенкуре и Кресе, где французы потерпели поражение, англичане начали насмехаться над врагом. В знак пренебрежения они демонстрировали указательный и средний пальцы ладонью внутрь, показывая, что они целы и невредимы. С тех пор этот жест стал символом дерзкого оскорбления.

Еще больший скандал разгорелся из-за жеста "палец вверх", говорится в архивной статье The New York Times. Речь идет о случае на первом заседании парламента Бангладеш, где министр судоходства Абдур Раб поднял вверх большой палец.

В западной культуре это знак одобрения, однако в исламских странах и Бангладеш он является эквивалентом среднего пальца и считается грубым оскорблением. Оппозиция мгновенно назвала инцидент "национальным позором", требуя немедленных извинений перед всей нацией.

И этот случай один из многих примеров межкультурных ловушек. Как отмечает эксперт по языку тела Роджер Акстелл, в глобализированном мире неправильный жест может разрушить карьеру или привести к столкновению быстрее, чем слова. Поэтому инцидент в Бангладеш стал уроком того, насколько важным является знание культурного контекста, в частности в международной дипломатии.

Какие случаи использования жестов с известными людьми?

1. Ричард Гир, Шилпа Шетти и их поцелуй в Индии

В 2007 году во время мероприятия по профилактике СПИДа в Дели голливудский актер Ричард Гир публично поцеловал индийскую актрису Шилпу Шетти в щеку, упоминается в The Guardian.

В Индии публичные проявления таких чувств (даже невинные) считаются табу. Это вызвало протесты, сожжение портретов Гира на улицах, а индийский суд выдал ордер на его арест за "непристойное поведение". Поэтому Гиру пришлось публично извиняться, объясняя, что он не знал местных норм. Через 15 лет его официально оправдали.

2. Мишель Обама и Королева Елизавета II

В 2009 году во время приема в Букингемском дворце Мишель Обама легко обняла королеву Елизавету, пишут в Glamour. А согласно королевскому протоколу, никто не имеет права касаться монарха первым.



Встреча супругов Обама с монархом Великобритании в 2009 году / Фото Getty Images

И хотя сама королева ответила взаимностью и позже стало известно, что она не обиделась, этот случай стал хрестоматийным примером того, как культурный жест "дружеских объятий" может стать оскорблением монаршего достоинства.

3. Джастин Бибер и Аргентинский флаг

Во время концерта в Буэнос-Айресе в 2013 году фанаты бросили на сцену 2 аргентинских флага. Бибер с помощью стойки от микрофона "подмел" ими сцену, а затем оттолкнул их ногой за кулисы, говорится в CBS News. Бибер позже объяснил, что просто хотел убрать мусор, чтобы не поскользнуться во время танца, и не понял, что это были флаги (думал, что футболки). Всего в стране предусмотрено до 4 лет заключения за надругательство над флагом.

Какие курьезы среди известных лиц случались в Украине?

Не стоит думать, что истории с неправильной трактовкой жестов или поведения – это только прерогатива голливудских звезд. В украинском шоубизнесе также случаются различные случаи факапов.

В комментарии 24 Канала ведущий Фима Константиновский поделился, что как-то на съемках одного из ютуб-проектов, куда приглашали разных гостей, не все были ему хорошо знакомы. Поэтому однажды он перепутал исполнителей Никита Киселев и CHEEV, назвав их имена наоборот.

Не знал их в лицо, потому что очень далек от мира TikTok, блогерства и тому подобное. Конечно, эти певцы имеют свою аудиторию и фанатов, но для меня они – ноунеймы. Назвал Никиту Киселева Cheev, а Cheev – Киселевым,

– вспомнил Фима.

Константиновский объяснил это тем, что далек от TikTok-культуры и блогерской среды, где эти артисты популярны. Несмотря на ошибку, ситуацию удалось быстро сгладить. Да и сам ведущий убежден: такие моменты не стоит драматизировать.