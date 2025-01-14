Найзатребуваніші вакансії в Україні: в яких професіях людей бракує найбільше

Війна в Україні значною мірою вплинула на ринок праці. Зокрема, виник гострий дефіцит кадрів у багатьох професіях.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Державний центр зайнятості у коментарі "РБК-Україна". Станом на кінець грудня 2024 року на Єдиному порталі вакансій було доступно понад 224 тисячі пропозицій роботи.

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Які професії найбільш затребувані в Україні

Сфера торгівлі та послуг:

продавець – 18 тисяч вакансій;

адміністратор – 6 тисяч;

кухар – 5 тисяч;

бариста, торговий представник – по 2 тисячі;

офіціант, охоронник – майже 2 тисячі.

Кваліфіковані робітники:

водій – 10 тисяч;

слюсар – 5 тисяч;

комплектувальник – майже 3 тисячі;

швачка, електрик, електромонтер – по 2 тисячі;

токар – майже 1 тисяча.

Спеціалісти та професіонали:

бухгалтер – 7 тисяч;

інженер – 6 тисяч;

фахівець – 5 тисяч;

лікар – 4 тисяч;

фармацевт – понад 2 тисячі;

механік, експедитор – по 2 тисячі;

технолог, вчитель, вихователь – понад 1 тисяча;

медична сестра, економіст – понад 1 тисяча;

юрист – 1 тисяча.

Некваліфіковані робітники:

вантажник – майже 5 тисяч;

прибиральник – майже 4 тисячі;

комірник – 3 тисячі;

підсобний робітник – майже 2 тисячі;

двірник – 1 тисячі.

В яких галузях виник найбільший дефіцит працівників

За інформацією Державної служби зайнятості, найбільший дефіцит працівників спостерігається у галузях переробної промисловості, будівництва та освіти.

Найбільш затребуваними залишаються професії з високою плинністю кадрів, такі як продавець, офіціант, бариста, підсобний робітник та вантажник. Водночас постійний попит спостерігається на фахівців універсальних професій, які затребувані у різних галузях економіки(водій, бухгалтер, юрист, економіст).

Спеціалісти Державного центру зайнятості підкреслюють, що ці професії збережуть свою актуальність й у 2025 році, враховуючи стабільний попит на ринку праці та ключові виклики, з якими стикаються роботодавці.