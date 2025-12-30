Кількість зірок на квадратний метр зашкалює: ось це – найвідоміше у світі селфі

У наш час селфі стало настільки звичним, що ми майже не замислюємося, звідки пішла ця традиція – фотографувати себе будь-де й будь-коли. Та за кожним модним трендом ховається цікава історія.

24 Канал з посиланням на ютуб-канал Режисерська Версія розповідає, що легендарне селфі на церемонії "Оскар" у 2014 році було зроблене під час прямого ефіру і потрапило до Twitter, де воно швидко побило всі рекорди ретвітів, ставши одним із найпопулярніших знімків у світі в історії соцмереж.

Дивіться також Краще приберіть камери: місця у світі, які ніколи не варто фотографувати

Найпопулярніше селфі у світі – яке ж воно?

Під час 86‑ї церемонії вручення премії "Оскар" 2 березня 2014 року телеведуча Еллен Дедженерес організувала знаменитий груповий момент із багатьма голлівудськими зірками, серед яких були Бредлі Купер, Дженніфер Лоуренс, Меріл Стріп, Бред Пітт, Анджеліна Джолі, Джулія Робертс, Кевін Спейсі, Лупіта Ньонґо та інші.

Фото було зроблене під час прямого ефіру і потрапило до Twitter, де воно швидко побило всі рекорди ретвітів, ставши одним із найпопулярніших знімків у світі в історії соцмереж.

Момент найпопулярнішого селфі: дивіться відео

Історія селфі – перші витоки модної тенденції

Слово селфі з’явилося лише у 2000‑х роках, а от сам акт самофотографування має довгу історію.

Вчені вважають, що перше фотоселфі було зроблено американським фотографом Робертом Корнеліусом у 1839 році, коли він сфотографував себе з допомогою даґеротипу – раннього методу фотографії.

Згодом селфі робили і інші: наприклад, 13‑річна велика княжна Анастасія Романова у 1914 році зробила власне селфі у дзеркалі, використовуючи фотоапарат Kodak.

У 2001 році в Австралії з’явилися перші цифрові селфі в інтернеті, а у 2002 році термін "selfie" вперше був використаний саме в онлайні.

Дівчина робить селфі / Фото Blik

Селфі може вам дорого обійтись

З переходом селфі у масову культуру виникають і соціальні наслідки.

Наприклад, в італійському курортному містечку Портофіно місцева влада ввела штраф до 275 євро за тривале перебування людей у спеціально позначених "червоних" зонах, де туристи зупиняються, щоби робити селфі та блокують вузькі вулиці. Таким чином місто намагається впорядкувати потоки людей і забезпечити безпеку та рух пішоходів.