Один з найвідоміших українських письменників не видав за життя жодної книги: як так трапилося
26 листопада, 18:26
Один з найвідоміших українських письменників не видав за життя жодної книги: як так трапилося

Юрій Семенюк
Основні тези
  • Відомий український поет та філософ за життя не видав жодної збірки творів, проте є дискусії щодо однієї книги.
  • Однак це не завадило йому стати одним із найвідоміших в українській літературі.

Книги, книги і ще раз книги. Саме за ними стають відомими їхні автори – письменники та поети. Однак є виняткова постать в українській літературі, яка здобула славу, не видавши жодної збірки.

Його твори розходилися рукописами, а надруковані були лише після смерті. І ви точно знаєте людину, про яку йдеться. Хто ж це – розповість 24 Канал з посиланням на "Куншт".

Який український письменник не видав жодної книги?

Ви точно знаєте цю людину, навіть якщо не цікавитеся літературою і могли бачити на 500-гривневій купюрі. Так, мова йде про Григорія Сковороду – мандрівного філософа, поета, автора байок. Однак жоден його твір за життя опублікованим не був. Парадокс, чи не так?

Хоча, як відзначають у Київському національному економічному університеті, існує твердження, що єдиним прижиттєвим виданням робіт Сковороди був "Богогласник", який вийшов нібито у 1790 році. Зокрема цьому присвятила працю Людмила Рінгіс, яка зауважила, що неможливо підтвердити, чи справді таке видання було. А здебільшого дослідники життя Сковороди одностайні – при житті філософа жодного видання його творів не було.


Григорій Сковорода / Фото UAHistory

Найвідоміша збірка Сковороди "Сад божественних пісень" була опублікована через 65 років після смерті автора – у 1861 році.

Що варто знати про Григорія Сковороду?

  • Автор слів "Світ мене та не спіймав" не здобув вищої освіти, але самостійно опанував іноземні мови та гру на інструментах.

  • Сковорода був аскетом і є легенда, що він не вклонився російській імператриці Катерині ІІ.

  • Цікаво, що як виглядав Сковорода насправді невідомо. Усі зображення є нібито копією прижиттєвого портрету, який фактично ніхто не бачив.