Один з найвідоміших українських письменників не видав за життя жодної книги: як так трапилося
- Відомий український поет та філософ за життя не видав жодної збірки творів, проте є дискусії щодо однієї книги.
- Однак це не завадило йому стати одним із найвідоміших в українській літературі.
Книги, книги і ще раз книги. Саме за ними стають відомими їхні автори – письменники та поети. Однак є виняткова постать в українській літературі, яка здобула славу, не видавши жодної збірки.
Його твори розходилися рукописами, а надруковані були лише після смерті. І ви точно знаєте людину, про яку йдеться. Хто ж це – розповість 24 Канал з посиланням на "Куншт".
Який український письменник не видав жодної книги?
Ви точно знаєте цю людину, навіть якщо не цікавитеся літературою і могли бачити на 500-гривневій купюрі. Так, мова йде про Григорія Сковороду – мандрівного філософа, поета, автора байок. Однак жоден його твір за життя опублікованим не був. Парадокс, чи не так?
Хоча, як відзначають у Київському національному економічному університеті, існує твердження, що єдиним прижиттєвим виданням робіт Сковороди був "Богогласник", який вийшов нібито у 1790 році. Зокрема цьому присвятила працю Людмила Рінгіс, яка зауважила, що неможливо підтвердити, чи справді таке видання було. А здебільшого дослідники життя Сковороди одностайні – при житті філософа жодного видання його творів не було.
Григорій Сковорода / Фото UAHistory
Найвідоміша збірка Сковороди "Сад божественних пісень" була опублікована через 65 років після смерті автора – у 1861 році.
Що варто знати про Григорія Сковороду?
Автор слів "Світ мене та не спіймав" не здобув вищої освіти, але самостійно опанував іноземні мови та гру на інструментах.
Сковорода був аскетом і є легенда, що він не вклонився російській імператриці Катерині ІІ.
Цікаво, що як виглядав Сковорода насправді невідомо. Усі зображення є нібито копією прижиттєвого портрету, який фактично ніхто не бачив.