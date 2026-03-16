Відео з Нетаньягу у кав'ярні завірусилось у мережі: ви теж захочете замовити цю каву
- Іранські ЗМІ поширили чутки про смерть або поранення Нетаньягу, але він з'явився у відео, жартуючи з помічником.
- У відео Нетаньягу замовляє капучино та жартує, що він "без розуму від кави".
Беньямін Нетаньягу зняв відео, яке миттєво стало вірусним. На ньому прем'єр–міністр спростував чутки про свою буцімто смерть. І якщо увагу світових медіа привернула сама поява Нетаньягу, то нас зачарував його кавовий напій.
Відео прем'єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, яке було опубліковане 15 березня 2026 року, стало шалено обговорюваним, бо раніше іранські державні ЗМІ поширили чутки про його нібито смерть чи поранення, зазначає Reaters. У ролику Нетаньягу отримує чашку кави та жартує з помічником.
Дивіться також Третя світова війна вже почалася? Як ми про це дізнаємося й що кажуть історики
Який напій обрав Нетаньягу?
У ролику прем'єр отримує капучино та жартує з помічником, кажучи, що він "без розуму від кави" та від своїх людей. Ми вже уявляємо, як сьогодні усі підуть замовляти капучино.
Прем'єр Ізраїлю замовляє каву в Єрусалимі: дивіться відео
У коментарях від відео деякі користувачі активно сумніваються у достовірності відео та пишуть, що воно зроблене штучним інтелектом:
Маю серйозні сумніви щодо достовірності цього, відверто кажучи, очевидно штучного відео… Чарівна кишеня, кава в чашці, що ніби кидає виклик гравітації. Гарна спроба,
– пише коментар один з користувачів.
Дивіться також Коли нарада затягнулася: кумедні кадри політиків, яких підловили за дрімотою
Що варто знати про капучино?
Капучино – це ідеальний напій на будь-який час дня, який поєднує еспресо та гаряче молоко з пінкою. Хоча ми вважаємо його італійським, коріння напою сягає Австрії 17 століття: польський дворянин Єжи Францішек Кульчицький, який відкрив першу віденську кав'ярню, додавав у міцну каву молоко та мед, щоб зробити смак м'якшим, а колір схожим на одяг монахів.
Саме звідси, як розповідає Lavazza UK, й походить назва "капучино". Сучасний варіант напою з'явився у 20 столітті після винаходу еспресо-машини італійцем Ачілле Гаджіа, яка дозволила створювати пінне молоко для ідеальної текстури.
Капучино відрізняється від еспресо меншою інтенсивністю та м'якістю завдяки молочній піні, а смак можна варіювати залежно від сорту кави: від ефіопської для солодшого напою до бразильської, гватемальської або костариканської для більш насиченого шоколадно-горіхового смаку.
Як саме Нетаньягу спростив чутки про свою смерть?
Беньямін Нетаньягу записав відео, щоб спростувати чутки про свою смерть. На відео він розмовляє зі своїм помічником про чутки з боку Ірану. Він також підписав опубліковані кадри "Що кажуть про мене? Дивіться".
Чому відео Беньяміна Нетаньягу стало обговорюваним?
Відео Беньяміна Нетаньягу стало обговорюваним через чутки, поширені іранськими державними ЗМІ про його нібито смерть чи поранення. У ролику він отримує чашку кави та жартує з помічником, що спростовує ці чутки.
Який напій обрав Беньямін Нетаньягу у відео?
У відео Беньямін Нетаньягу обрав капучино та жартував з помічником, зазначаючи, що він "без розуму від кави" та від своїх людей.
Яка історія походження капучино?
Капучино поєднує еспресо та гаряче молоко з пінкою і вважається італійським напоєм. Однак його коріння сягає Австрії 17 століття, коли польський дворянин Єжи Францішек Кульчицький додавав у міцну каву молоко та мед. Сучасний варіант з'явився у 20 столітті після винаходу еспресо-машини італійцем Ачілле Гаджіа.