Українець шокував мережу "сміттєвими скарбами" у Данії: що опиняється в місцевих смітниках

Український блогер, який мешкає в Данії, збирає мільйони переглядів завдяки простим відео у яких він відкриває кришки сміттєвих баків. Побачене на кадрах вражає, адже продукти, які данські супермаркети вважають "відходами", насправді виглядають цілком придатними до споживання.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відомого у TikTok блогера Богдана Дивного в інтерв'ю "Фокусу".

Як все починалося?

Богдан розповів, що переїхав до Данії три роки тому. Хлопець зізнається, що його перша знахідка у сміттєвому баці була не випадковою.

Я не знаю, хто запустив подібний тренд, але коли я приїхав до другого табору для біженців, то спілкувався з молодими хлопцями років 25 – 30, які мені показали ці точки. Хоча нам і давали гроші, але було навіть цікаво подивитися на власні очі, адже не віриться, що таке може відбуватися насправді. Тим більше, що про це розповіли дорослі хлопці. Я побачив, що в цьому немає нічого поганого,

– згадує українець.

Блогер зауважив, що нерідко помічав місцевих, які під'їжджали автомобілями й спокійно вантажили продукти зі сміттєвих баків. За його словами, саме в той момент він зрозумів що в Данії "це норма".

Що можна знайти в смітнику у Данії: дивіться відео

В одному з відео Богдан показав відкритий контейнер, ущент заповнений хлібом, булочками, десертами, фруктами та овочами. Серед знайденого – виноград, морква, упакована випічка, солодощі й молочна продукція. Більшість їжі виглядає свіжою, без цвілі чи ознак псування.

"Єдине, що з цього було зіпсовано – це м’ясо і піца, а в іншому – перфекто", – написав блогер під відео.

Далі він демонструє цілі гори продуктів, знайдених у контейнерах біля супермаркетів, і зазначає: майже все це можна їсти. Хоча винятки, за його словами, трапляються.

Чому в Данії так багато викидають їжу?

Богдан вважає, що така кількість викинутої їжі – наслідок місцевих споживчих звичок.

Тут дуже популяризують свіжість. Як мені відомо, данці беруть занадто багато і не доїдають усе. А в магазинах, якщо випічку до закриття не розпродали, її просто викидають. Бувало я знаходив коробки акуратно складені з печивом або ж кексами, які ще 10 хвилин тому будь-хто міг купити в магазині,

– пояснює він.

Порівнюючи Данію з Україною, блогер сумнівається, що подібне можливе вдома.

"У нас майже все продають до останнього. І мені писали, що їжу в баках можуть заливати хлоркою або іншими засобами", – зазначає Богдан.

Які продукти викидають в Данії на смітник: дивіться відео

Він також відреагував на коментарі про те, нібито працівники магазинів спеціально викидають продукти, щоб потім забрати їх собі.

"Це абсурд. Вони можуть забрати продукти до того, як їх викинуть. А після вже не можна. Та й фізично це неможливо, адже їжі надто багато, її викидають тоннами і постійно", – наголошує блогер.

Наскільки легальна така діяльність?

Як пише SLOVO.DK, сміттєві контейнери супермаркетів, як і їх вміст, є власністю супермаркетів. Попри те, що багато людей вважають свої дії "правильними щодо їжі", копирсання в смітниках є нелегальним і кваліфікується як крадіжка у супермаркетах.

Данські супермаркети та магазини добре обізнані з цим явищами і нерідко намагаються протидіяти цьому. У більшості магазинів встановлені камери спостереження поблизу зон із контейнерами, а служба охорони уважно стежить, щоб ні працівники, ні звичайні люди не забирали звідти їжу чи інші товари.

Супермаркети слідкують за своїми контейнерами / Фото Unsplash

Щоб уникнути безпосередніх конфліктів з тими, хто прагне "врятувати їжу", магазини розміщують смітники в повністю закритих приміщеннях, доступ до яких можливий лише за ключем або кодом доступу.

Деякі супермаркети вдаються до ще радикальніших заходів і посипають уночі підлогу біля контейнерів хлором або заливають ним їжу у власних смітниках.

