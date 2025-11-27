Про це не розповідають на уроках історії: за що Ярослава Мудрого дражнили все життя

Виявляється, видатного київського князя Ярослава Мудрого все життя дражнили через травму, яку він отримав в дитинстві. Він навіть отримав образливе прізвисько.

Яку фізичну ваду мав Ярослав Мудрий?

Історик розповів, що київського князя Ярослава Мудрого в дитинстві жорстко дражнити через фізичну ваду.

За словами Алфьорова, ще в юному віці Ярослав вивихнув праву ногу, а згодом зламав її. Травми загоїлися неправильно, унаслідок чого майбутній князь усе життя кульгав. Цей факт підтверджується дослідженням його кістяка, проведеним ще до Другої світової війни.

Саме через кульгавість вороги Ярослава використовували образливі прізвиська – "кульгавий" або "хромець".

Попри це, фізична вада не завадила Ярославу увійти в історію як одному з наймудріших і найуспішніших правителів Київської Русі.

Чому Ярослава Мудрого називають "тестем Європи"?

У програмі "У пошуках істини" розповідається, що завдяки своїй активній династичній політиці, яка зробила Київську Русь важливим гравцем у середньовічній Європі, Ярослав Мудрий отримай прізвисько "тесть Європи".

Його діти укладали шлюби з представниками найвпливовіших королівських родин:

донька Анна стала королевою Франції;

донька Єлизавета – королевою Норвегії та Данії;

донька Анастасія – королевою Угорщини.

Ці шлюбні союзи зробили Ярослава родичем багатьох європейських монархів і значно зміцнили міжнародний авторитет Київської Русі.

Чому Ярослава отримав прізвисько Мудрий?