Монарх, який мав чи не найбільше власних собак за життя: як коргі Єлизавети II стали легендами

Королева Єлизавета II увійшла в історію не лише як монарх, що правив найдовше Великою Британією, але й як найбільша любителька собак серед королівських осіб. Вона мала десь 30 власних коргі, які всі були нащадками першої собаки королеви – Сьюзен.

Як почалася любов Єлизавети II до собак і якою була перша порода королеви

Що відомо про собак Єлизавети II?

Найбільше асоціюється з королевою Єлизаветою II саме її улюблена порода собак – коргі. Вона любила цих собак протягом всього життя. Вперше таку породу до палацу привіз батька королеви, Георга VI.

А згодом на своє 18-річчя Єлизавета отримала неабиякий подарунок – власну собаку. Її назвали Сьюзен. І вона стала улюбленицею королеви.

Протягом 15 років Сьюзен була вірною компаньйонкою королеві, яка після її смерті стала власницею ще 30 нащадків коргі. Поховали Сьюзен на кладовищі домашніх тварин у Сандрінгемі, яке започаткувала ще королева Вікторія.



Надгробок над могилою Сьюзен / Фото Тіма Грема, Getty Images

Королева схрещувала коргі з таксами, щоб отримати так званих доргі, один з яких пережив її.

А у 2018 році Єлизавета повідомила, що більше не триватиме коргі, бо занадто хвилювалася що буде з усіма собаками після її смерті. Але у 2021 році її знову подарували 2-х собак – коргі та доргі.

Наразі існує навіть генеалогічне дерево коргі Єлизавети, яке створили BBC.



Coбаки породи коргі, що походили від Сьюзен / Cкриншот генеалогічного дерева BBC

Чому саме коргі?

Загалом пемброк-коргі були поширені в Уельсі, а для Англії залишалися доволі новою породою. Коли батько Єлизавети звернувся до заводчиці Тельми Грей по собаку, вона привезла кілька цуценят зі свого розплідника в графстві Суррей, і родина обрала одного, пишуть в BBC.

Він називався Розавел Золотий Орел, але у палаці його швидко почали називати просто Дукі. А через кілька років з'явилося ще одне цуценя в родині – Леді Джейн. Згодом Єлизавета отримала вже власну собаку на своє повноліття. Відтак коргі стали улюбленими домашніми тваринами королеви.

Цікаво, що зв'язок Єлизавети та Сьюзен мала дещо глибший сенс, адже це також був зв'язок з батьком королевим. І кожне цуценя після Сьюзен було способом зберегти частинку цього та нагадати, що життя та династії тривають.

За всі роки розведення коргі королева жодного разу не продала цуценят. Вони або всі залишалися з нею, або ж їх віддавали заводчикам, родичам чи друзям.

Всі собаки Єлизавети завжди подорожували з королевою від палацу до палацу. А на Різдво кожен з них навіть мав власну панчоху, яку наповнювали подарунками.

Часто собаки могли спати в особистих апартаментах королеви, хоч у палаці було понад 700 кімнат. А ще для коргі були спеціально облаштовані окремі кімнати.

Зауважте! На момент смерті королеви у неї залишалися 2 коргі, кокер-спаніель та доргі. Стало відомо, що 2 коргі залишилися жити із герцогом і герцогинею Йоркськими, Ендрю та Сарою.

