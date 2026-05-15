Україна стала єдиною, хто завжди виходить у фінал Євробачення: яку країну Leléka вдалось обійти

Україна стала єдиною країною в історії Євробачення, яка завжди проходить у фінал завдяки тріумфальним виступам. Співачка Leléka разом із бандуристом Ярославом Джусем представили пісню "Ridnym", обійшовши конкурентів із інших країн.

Україна знову підтверджує статус головної "сталевої" учасниці Євробачення. Співачка Leléka тріумфально пройшла через другий півфінал у Відні, здобувши місце у гранд-фіналі. Таким чином, Україна залишається єдиною державою в історії конкурсу, яка продемонструвала 100-відсотковий результат: за 21 рік участі жоден наш артист не залишився поза фінальною битвою.

Україна пройшла у фінал "Євробачення-2026": що відомо?

14 травня cпівачка Leléka успішно виступила у півфіналі з піснею "Ridnym" та виборола місце у гранд-фіналі конкурсу. Таким чином Україна підтвердила свій статус єдиної країни-учасниці, яка завжди проходить до фінальної частини "Євробачення".

Разом із виконавицею на сцену вийшов бандурист та засновник гурту "Шпилясті кобзарі" Ярослав Джусь. За візуальну частину та стильні образи артистів відповідали відомий бренд LITKOVSKA та стилістка Маргарита Шекель. Одразу після виступу Leléka емоційно звернулася до фанатів:

Прекрасні, кохані, ми пройшли! Дякуємо Євробаченню та усім, хто нас підтримував!,

– каже Leléka одразу після перемоги в одному з відео ютуб-каналу "Євробачення Україна".

Які країни також пройшли до фіналу?

Окрім України, за результатами глядацького голосування до фіналу потрапили ще 9 країн:

Болгарія

Норвегія

Австралія

Румунія

Мальта

Кіпр

Албанія

Данія

Чехія

Які країни обійшла Leléka у півфіналі?

Хоча повний список фіналістів уже відомий, важливо подивитися на тих, кого Україна та інші лідери вечора витіснили з таблиці результатів. У другому півфіналі Leléka виявилася сильнішою за представників країн, які не потрапили до омріяної десятки. Поза фіналом залишилися:

Азербайджан

Люксембург

Вірменія

Швейцарія

Латвія

Окремо варто виділити Люксембург, для якого вчорашній вечір став по-справжньому драматичним. До цього моменту країна утримувала унікальний статус: разом з Україною вони залишалися єдиними учасниками, які завжди проходили до фіналу. Але ця неймовірна серія перервалася. Вчора Люксембург вперше у своїй історії не зміг подолати бар'єр півфіналу, залишивши Україну єдиною державою на конкурсі з 100% показником проходження у гранд-фінал.

Хто представляв Люксембург на Євробаченні 2026?

Люксембург представляла співачка Єва Марія з композицією "Mother Nature". Попри впевнену перемогу на національному відборі, її кандидатура викликала жваві дискусії серед єврофанів та музичних експертів, розповідає Суспільне Культура. Артистку звинувачують у музичному плагіаті через разючу схожість її пісні з хітом британської співачки Birdy "Keeping Your Head Up", а також у копіюванні візуальних образів.

Окрему увагу привернув "український слід" у підготовці Люксембургу. Номер Єви Марії став результатом роботи української команди постановників, що вилилося у використання знайомих для нашого глядача символів. Глядачі помітили прямі відсилки до виступу Джамали (образ "дерева життя"), естетики Jerry Heil ("войовнича ніжність") та світлових ефектів гурту Ziferblat.

Нагадуємо, що великий фінал "Євробачення-2026" відбудеться вже цієї суботи, 16 травня.

Напередодні вирішального виступу прихильникам конкурсу буде особливо цікаво дізнатися більше про біографію співачки Leléka, чий шлях до великої сцени розпочався далеко за межами естрадних майданчиків. Вікторія Лелека (у дівоцтві Корнійкова) народилася в Донецькій області та спочатку здобула акторську освіту в Києві, де навіть встигла попрацювати в Молодому театрі.

Проте мрія "зцілювати душі співом" привела її до Німеччини: Вікторія закінчила Дрезденську консерваторію за класом джазового вокалу та композиції, обравши цей заклад заради можливості зберегти свою автентичність під керівництвом досвідчених професорів. Саме в Берліні у 2016 році народився музичний проєкт Leléka, який об’єднав український фольклор із сучасним джазовим звучанням.