Без хіджабів та у мініспідницях: як виглядали жінки Ірану до революції та коли усе змінилось

Іран охопила чергова хвиля протестів, яка дійшла до столиці. Ця країна дуже політично ізольована та має специфічні внутрішні порядки, які можуть викликати багато питань.

Причиною різких змін у внутрішній та зовнішній політиці колись прогресивного Ірану стала Ісламська революція, яка сталась у 1979 році. Серед основних аспектів цього – обмеження прав жінок, пише 24 Канал із посиланням на BBC.

Якими були іранські жінки до революції?

Під пильним контролем влади опинився зовнішній вигляд жінок, які змушені покривати все тіло. Це не єдине обмеження, якого зазнали іранські жінки, проте до подій 1979 року все було інакше.



До революції все було інакше / Фото Magnum Photos

Цікаво! У 1930-х роках хіджаби взагалі заборонили та силою знімали їх з жінок, проте нова влада, яка прийшла у 1980 повернула цю практику.

До революції іранські жінки носили звичайний одяг: вузькі джинси, спідниці, блузки, сукні. Вони нічим не відрізнялись від того, що одягали європейки.



Жінки носили звичайний одяг / Фото Vouge

Що таке Ісламська революція Це події в Ірані 1978–1979 років, коли багато людей були незадоволені правлінням шаха (короля), мовиться у Вікіпедії.



Його влада вважалася несправедливою: була велика нерівність, корупція, залежність від Заходу, а також обмеження прав простих людей. У результаті масових протестів шах утік з країни, а до влади прийшли релігійні лідери на чолі з аятолою Хомейні.



Вони скасували світську систему й створили Ісламську Республіку Іран, де закони базуються на ісламі, а духовенство має головну політичну владу. Тобто це була революція, яка змінила не лише владу, а й сам принцип управління державою.



У Ірані жінки здобували освіту / Фото Magnum Photos

Спалений хіджаб як символ

У 2022 році Іран охопили протести після того, як жінка померла через затримання "поліцією моралі". Її звинуватили у тому, що вона носила хіджаб неправильно. Після цього спалахнули масові протести, коли жінки спалювали свої хіджаби.

Влада жорстоко придушувала протести, використовуючи бойові патрони, сльозогінний газ, що призвело до загибелі та поранень демонстрантів.

Внаслідок протестів влада погодилась переглянути закон про носіння хіджабу. Багато жінок продовжують носити хіджаби вільно або лише накинутими, демонструючи незгоду,

