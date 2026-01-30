Знайдіть автомобіль з увімкненими фарами за 5 секунд: це під силу одиницям

Оптична ілюзія – це не лише розвага для очей. Її активно використовують в нейронауці, щоб дослідити, як мозок аналізує зорову інформацію.

Ілюзії здатні заплутати мозок та змусити бачити не зовсім те, що є насправді, пише Jagran Josh. Мозок намагається швидко знайти потрібну картинку, але одноманітні зображення викликають оптичні ілюзії – ми бачимо те, чого насправді може не бути.

Як знайти авто з увімкненими фарами?

Є зображення, які перевіряють на уважність та швидкість реакції. На картинці намальовані десятки однакових автомобілів. На перший погляд – жодної різниці, але це ілюзія. Серед всіх машин є особлива – у неї ввімкнені фари. Завдання полягає в тому, щоб знайти її за 5 секунд.

Не намагайтеся захопити зором все зображення одразу. Краще розділити його на зони та уважно порівнювати фари. Різниця мінімальна: ледь помітна зміна відтінку чи яскравості світла.

Повторювальні елементи змушують мозок розслабитися й пропустити особливе зображення. Де саме заховалася машина з увімкненими фарами – зазначимо нижче. А зараз можете спробувати свої сили й знайти авто самостійно.



Знайдіть машину з увімкненими фарами / Фото Jagran Josh

Де заховалася машина з увімкненими фарами?

Машина з увімкненими фарами заховалася в передостанньому ряду, ближче до правого боку. Та якщо ви швидко знайшли авто за кілька секунд, то це свідчить про гарну концентрацію, уважність до дрібниць та вміння помічати деталі там, де більшість не бачать.



Машина з увімкненими фарами / Фото Jagran Josh

Яка головоломка під силу не всім?

Головоломка полягає в тому, щоб пересунути чотири сірники, аби отримати три квадрати з початкової конструкції з двох квадратів, йдеться на Genius Puzzles. Рішення хоч і здається легким, але з першого разу цю головоломку розв'язують одиниці.

