Село, яке на 200 років старіше за Львів:що відомо про Звенигород і коли його заснували насправді

Маленький населений пункт на Львівщині має цікаву історію. Зокрема, він існує дуже довго, тому фактів про нього чимало.

Багато років тому село Звенигород було потужною княжою столицею. Про це пише 24 Канал із посиланням на УНІАН.

Дивіться також Цю головоломку розв'язують одиниці: перемістіть один сірник, аби рівняння стало правильним

Що відомо про це?

Кандидат історичних наук Іван Федик розповів деталі історії села у Львівській області. За його словами, люди поселились на цьому місці ще 40 тисяч років тому до нашої ери. Звенигород стоїть на річці Білка, тому, припускають, що саме це і привернуло увагу.



Звенигород має цікаву історію / Фото Ірина Середа

У II столітті нашої ери тут оселились германці, у VI столітті – бужани, а вже в XI столітті територія привернула увагу нащадків Ярослава Мудрого. Історик розповів, що, можливо, саме один із правнуків князя заклав місто. Мовиться про Володара. Він планував зробити з нього столицю Звенигородського князівства.

Проте немає жодного підтвердження цієї теорії. Вона виникла тому, що перша письмова згадка міста пов'язана саме з цим.

Зверніть увагу! Звенигород на 200 років старший за Львів.

Крім цього, історик Федик пояснив, що є всього одна версія походження назви міста. За його словами, вона виникла від слова "дзвін".

Які назви раніше мала найстаріша вулиця Харкова?

Вулиця Університетська у Харкові мала кілька історичних назв: Університетська, Вільної Академії, Краскомівська, і у жовтні 1945 року їй повернули історичну назву Університетська, пише Telegraf.

На вулиці розташовано багато історичних пам’яток, включаючи Покровський собор, Харківський історичний музей імені Сумцова, Успенський собор, та інші значущі будівлі, які відображають архітектурні стилі різних епох.

Якою була Київщина на карті 1699 року?