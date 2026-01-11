Много лет назад село Звенигород было мощной княжеской столицей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Что известно об этом?

Кандидат исторических наук Иван Федык рассказал детали истории села во Львовской области. По его словам, люди поселились на этом месте еще 40 тысяч лет назад до нашей эры. Звенигород стоит на реке Белка, поэтому, предполагают, что именно это и привлекло внимание.



Звенигород имеет интересную историю / Фото Ирина Середа

Во II веке нашей эры здесь поселились германцы, в VI веке – бужане, а уже в XI веке территория привлекла внимание потомков Ярослава Мудрого. Историк рассказал, что, возможно, именно один из правнуков князя заложил город. Говорится о Володаре. Он планировал сделать из него столицу Звенигородского княжества.

Однако нет никакого подтверждения этой теории. Она возникла потому, что первое письменное упоминание города связано именно с этим.

Обратите внимание! Звенигород на 200 лет старше Львова.

Кроме этого, историк Федык объяснил, что есть всего одна версия происхождения названия города. По его словам, она возникла от слова "колокол".

Улица Университетская в Харькове имела несколько исторических названий: Университетская, Свободной Академии, Краскомовская, и в октябре 1945 года ей вернули историческое название Университетская, пишет Telegraf.

На улице расположено много исторических памятников, включая Покровский собор, Харьковский исторический музей имени Сумцова, Успенский собор, и другие значимые здания, которые отражают архитектурные стили разных эпох.

