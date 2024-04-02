Третій політик у США: чи варто Зеленському говорити з Джонсоном

У Палаті представників Конгресу США продовжують тягнути з розглядом питання допомоги Україні. Однак Володимиру Зеленському не варто ігнорувати це, адже без його переконливості рішення про допомогу точно не приймуть.

Таку думку 24 Каналу висловив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, погодившись, що Зеленський має дуже мало впливу на Джонсона. Попри це, президенту України все одно треба розмовляти з ним, щоб гарантувати цю допомогу Україні.

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Третій найважливіший політик у США

Майк Джонсон на цю хвилину – третій найважливіший політик у США. І США – найважливіший союзник України.

Не може Зеленський ігнорувати третього найважливішого політика Штатів. Хоч Зеленський і не має впливу на Джонсона, але він не може ігнорувати його та інших республіканців. Тому що якщо він не зуміє вмовити Джонсона допомогти Україні, то я гарантую, що жодної допомоги не буде,

– заявив Епштейн.

Марджорі Тейлор Грін проти Джонсона

Марджорі Тейлор Грін, одна з "найбожевільніших республіканців", вже намагається "скинути" Майка Джонсона і, можливо, виграє цю битву. З його погляду він намагається врятувати свою роботу. Вона ж не має жодних планів стати спікером, бо її не цікавлять тяжкі питання уряду. Її мета – не керувати країною, а лише бути знаменитою.

Однак зараз Марджорі Тейлор Грін вирішила йти проти Майка Джонсона. І щоб наш уряд не закрився, Майк Джонсон мав іти на компроміс із демократами. Як тільки він пішов на цей компроміс, вона вийшла і сказала: "Все, він нас зрадив. Він проти республіканської партії. Його треба скинути та знайти когось іншого",

– повідомив Уріель Епштейн.

Звичайно, кого вони знайдуть, поки що абсолютно незрозуміло. Попереднього разу як вони "скинули" Маккарті, то шукали 2 – 3 тижні, поки нарешті не знайшли Майка Джонсона, який є радикальнішим, ніж Маккарті.

Допомога Україні

На думку Епштейна, такі люди, як Марджорі Тейлор Грін із республіканської партії, абсолютно проти України. Вони живуть в іншій реальності, вони не живуть у цьому світі, де Росія здійснила терор у Бучі та Ірпені.

На жаль, Марджорі Тейлор Грін там не одна. Є ще декілька республіканців, такі як Пол Госар та інші, які вірять у якісь конспіративні теорії, і через це вони абсолютно проти того, щоб допомагати Україні,

– наголосив виконавчий директор Renew Democracy Initiative.

Щоб Джонсон зумів просунути якусь допомогу Україні, йому потрібно співпрацювати з демократами. А тепер тут відкрите питання: чи готові демократи врятувати Джонсона, щоб допомогти Україні. Бо як тільки Джонсон дозволить Конгресу голосувати за допомогу Україні, одразу ж члени республіканської партії почнуть просувати законопроєкт, щоб прибрати його з лідерства.

"Я думаю, для того, щоб він це зробив, йому потрібні будуть гарантії від демократів, що вони будуть готові його підтримувати та голосувати, щоб його захистити", – підкреслив Епштейн.

І потім Джонсону потрібно буде лідерство від інших республіканців, які є більш традиційними, такими як Майк Маккол, Майкл Фіцпатрік та інші. Вони більше розуміють важливість захищати Україну.

Це питання процедури. Серед республіканців ще є більшість, які готові підтримувати Україну. Все, що потрібно, – це щоб усі в Палаті представників змогли за цей законопроєкт голосувати.

І навіть якщо тоді буде трохи більше сотні республіканців, які голосуватимуть проти, там буде чимало тих, хто готовий голосувати за. Більш ніж достатньо, щоб цей законопроєкт пройшов,

– розповів Уріель Епштейн.

Ключове питання не в тому, чи може пройти допомога Україні в Палаті представників, а чи Джонсон готовий дозволити представникам голосувати. І ось тут це відкрите питання, яке, на жаль, вирішити Зеленський не зможе.

Що відомо про пакет допомоги Україні від США