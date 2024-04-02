Про нього 24 Каналу зазначив експерт-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі. Він наголосив, що наше питання не зникало з порядку денного.

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Шанси на розгляд законопроєкту

Питання допомоги Україні не зникало з порядку денного. Однак республіканці мають перевагу у нижній палаті Когресу і саме тому воно досі не ставилося на голосування в Сенаті, зауважив експерт-міжнародник.

Як відомо, цей законопроєкт був підтриманий. І ось тут зараз ключова інтрига полягає в тому, чи саме його поставить на голосування у нижній палаті Джонсон або, і це можна здогадатися з його натяків, може бути якийсь інший варіант, інший законопроект щодо допомоги Україні,

– припустив він.

Закопроєкт, за який проголосували у Сенаті, – це фінансова та віськова допомоги за принципом попередніх років. Тобто це не кредити.

"Але Джонсон підтримав ідеї озвучені Дональдом Трампом ще декілька місяців тому. Вони про те, що необхідно не просто дарувати, так би мовити, зброю, а давати у кредит. І про це зазначав Ліндсі Грем, який представляє той табір, який вкрай негативно ставиться до Росії, і який підтримував Україну у протистоянні протягом усіх 10 років", – сказав Максим Ялі.

Тому для нас можуть бути високими умови за такий законопроєкт.

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