Третий политик в США: стоит ли Зеленскому говорить с Джонсоном

В Палате представителей Конгресса США продолжают тянуть с рассмотрением вопроса помощи Украине. Однако Владимиру Зеленскому не стоит игнорировать это, ведь без его убедительности решение о помощи точно не примут.

Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, согласившись, что Зеленский имеет очень мало влияния на Джонсона. Несмотря на это, президенту Украины все равно надо разговаривать с ним, чтобы гарантировать эту помощь Украине.

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Третий важнейший политик в США

Майк Джонсон на эту минуту – третий важнейший политик в США. И США – важнейший союзник Украины.

Не может Зеленский игнорировать третьего важнейшего политика Штатов. Хоть Зеленский и не имеет влияния на Джонсона, но он не может игнорировать его и других республиканцев. Потому что если он не сумеет уговорить Джонсона помочь Украине, то я гарантирую, что никакой помощи не будет,

– заявил Эпштейн.

Марджори Тейлор Грин против Джонсона

Марджори Тейлор Грин, одна из самых "сумасшедших республиканцев", уже пытается "сбросить" Майка Джонсона и, возможно, выиграет эту битву. С его точки зрения он пытается спасти свою работу. Она же не имеет никаких планов стать спикером, потому что ее не интересуют тяжелые вопросы правительства. Ее цель – не управлять страной, а только быть знаменитой.

Однако сейчас Марджори Тейлор Грин решила идти против Майка Джонсона. И чтобы наше правительство не закрылось, Майк Джонсон должен был идти на компромисс с демократами. Как только он пошел на этот компромисс, она вышла и сказала: "Все, он нас предал. Он против республиканской партии. Его надо сбросить и найти кого-то другого",

– сообщил Уриэль Эпштейн.

Конечно, кого они найдут, пока что совершенно непонятно. В прошлый раз как они "сбросили" Маккарти, то искали 2 – 3 недели, пока наконец не нашли Майка Джонсона, который является более радикальным, чем Маккарти.

Помощь Украине

По мнению Эпштейна, такие люди, как Марджори Тейлор Грин из республиканской партии, абсолютно против Украины. Они живут в другой реальности, они не живут в этом мире, где Россия осуществила террор в Буче и Ирпене.

К сожалению, Марджори Тейлор Грин там не одна. Есть еще несколько республиканцев, такие как Пол Госар и другие, которые верят в какие-то конспиративные теории, и поэтому они абсолютно против того, чтобы помогать Украине,

– отметил исполнительный директор Renew Democracy Initiative.

Чтобы Джонсон сумел продвинуть какую-то помощь Украине, ему нужно сотрудничать с демократами. А теперь здесь открытый вопрос: готовы ли демократы спасти Джонсона, чтобы помочь Украине. Потому что как только Джонсон позволит Конгрессу голосовать за помощь Украине, сразу же члены республиканской партии начнут продвигать законопроект, чтобы убрать его с лидерства.

"Я думаю, для того, чтобы он это сделал, ему нужны будут гарантии от демократов, что они будут готовы его поддерживать и голосовать, чтобы его защитить", – подчеркнул Эпштейн.

И потом Джонсону нужно будет лидерство от других республиканцев, которые являются более традиционными, такими как Майк Маккол, Майкл Фицпатрик и другие. Они больше понимают важность защищать Украину.

Это вопрос процедуры. Среди республиканцев еще есть большинство, которые готовы поддерживать Украину. Все, что нужно, – это чтобы все в Палате представителей смогли за этот законопроект голосовать.

И даже если тогда будет чуть больше сотни республиканцев, которые будут голосовать против, там будет немало тех, кто готов голосовать за. Более чем достаточно, чтобы этот законопроект прошел,

– рассказал Уриэль Эпштейн.

Ключевой вопрос не в том, может ли пройти помощь Украине в Палате представителей, а готов ли Джонсон позволить представителям голосовать. И вот здесь это открытый вопрос, который, к сожалению, решить Зеленский не сможет.

Что известно о пакете помощи Украине от США