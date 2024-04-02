Таку думку 24 Каналу висловив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, погодившись, що Зеленський має дуже мало впливу на Джонсона. Попри це, президенту України все одно треба розмовляти з ним, щоб гарантувати цю допомогу Україні.
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Третій найважливіший політик у США
Майк Джонсон на цю хвилину – третій найважливіший політик у США. І США – найважливіший союзник України.
Не може Зеленський ігнорувати третього найважливішого політика Штатів. Хоч Зеленський і не має впливу на Джонсона, але він не може ігнорувати його та інших республіканців. Тому що якщо він не зуміє вмовити Джонсона допомогти Україні, то я гарантую, що жодної допомоги не буде,
– заявив Епштейн.
Марджорі Тейлор Грін проти Джонсона
Марджорі Тейлор Грін, одна з "найбожевільніших республіканців", вже намагається "скинути" Майка Джонсона і, можливо, виграє цю битву. З його погляду він намагається врятувати свою роботу. Вона ж не має жодних планів стати спікером, бо її не цікавлять тяжкі питання уряду. Її мета – не керувати країною, а лише бути знаменитою.
Однак зараз Марджорі Тейлор Грін вирішила йти проти Майка Джонсона. І щоб наш уряд не закрився, Майк Джонсон мав іти на компроміс із демократами. Як тільки він пішов на цей компроміс, вона вийшла і сказала: "Все, він нас зрадив. Він проти республіканської партії. Його треба скинути та знайти когось іншого",
– повідомив Уріель Епштейн.
Звичайно, кого вони знайдуть, поки що абсолютно незрозуміло. Попереднього разу як вони "скинули" Маккарті, то шукали 2 – 3 тижні, поки нарешті не знайшли Майка Джонсона, який є радикальнішим, ніж Маккарті.
Допомога Україні
На думку Епштейна, такі люди, як Марджорі Тейлор Грін із республіканської партії, абсолютно проти України. Вони живуть в іншій реальності, вони не живуть у цьому світі, де Росія здійснила терор у Бучі та Ірпені.
На жаль, Марджорі Тейлор Грін там не одна. Є ще декілька республіканців, такі як Пол Госар та інші, які вірять у якісь конспіративні теорії, і через це вони абсолютно проти того, щоб допомагати Україні,
– наголосив виконавчий директор Renew Democracy Initiative.
Щоб Джонсон зумів просунути якусь допомогу Україні, йому потрібно співпрацювати з демократами. А тепер тут відкрите питання: чи готові демократи врятувати Джонсона, щоб допомогти Україні. Бо як тільки Джонсон дозволить Конгресу голосувати за допомогу Україні, одразу ж члени республіканської партії почнуть просувати законопроєкт, щоб прибрати його з лідерства.
"Я думаю, для того, щоб він це зробив, йому потрібні будуть гарантії від демократів, що вони будуть готові його підтримувати та голосувати, щоб його захистити", – підкреслив Епштейн.
І потім Джонсону потрібно буде лідерство від інших республіканців, які є більш традиційними, такими як Майк Маккол, Майкл Фіцпатрік та інші. Вони більше розуміють важливість захищати Україну.
Це питання процедури. Серед республіканців ще є більшість, які готові підтримувати Україну. Все, що потрібно, – це щоб усі в Палаті представників змогли за цей законопроєкт голосувати.
І навіть якщо тоді буде трохи більше сотні республіканців, які голосуватимуть проти, там буде чимало тих, хто готовий голосувати за. Більш ніж достатньо, щоб цей законопроєкт пройшов,
– розповів Уріель Епштейн.
Ключове питання не в тому, чи може пройти допомога Україні в Палаті представників, а чи Джонсон готовий дозволити представникам голосувати. І ось тут це відкрите питання, яке, на жаль, вирішити Зеленський не зможе.
Що відомо про пакет допомоги Україні від США
- Питання щодо допомоги Україні тягнеться з осені 2023 року. Ще тоді президент США Джо Байден виніс законопроєкт про виділення 61 мільярда доларів на підтримку союзників та України.
- Станом на 28 березня Палата представників Конгресу США продовжувала відхиляти законопроєкт про виділення Україні необхідної військової допомоги через те, що Майк Джонсон відмовлявся ставити його на голосування.
- Сам спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що очікує на просування пакета допомоги, коли Палата представників повернеться після пасхальних канікул, тобто 9 квітня.