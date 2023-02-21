Новий наступ і нестача західної зброї: про що домовився Кулеба під час зустрічі НАТО

Напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну у штаб-квартирі НАТО відбулася історична тристороння зустріч між главою МЗС України Дмитром Кулебою, високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепом Боррелем та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Ключовою темою перемовин було питання найшвидшого поставлення до України боєприпасів.

Про що домовився очільник української дипломатії Дмитро Кулеба – розповідає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Рік підтримки з боку ЄС та НАТО

Генеральний секретар Єнс Столтенберг назвав цю зустріч символом солідарності НАТО та ЄС з Україною. Він наголосив, що майбутнє України в Євроатлантичній родині та західні партнери повинні зробити все, щоб Росія не повторила цю агресію знов.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель наголосив на тому, що Росія порушила усі закони Хартії ООН та продовжує бомбардувати мирних громадян України.

Я хочу розповісти про історичну суть цієї зустрічі, тут перед вами вперше зібралися НАТО, ЄС та Україна. Це є чітка демонстрація єдності у продовжуванні підтримки України. Після повномасштабного вторгнення, ЄС та НАТО стояли разом, працюючи пліч-о-пліч, щоб Україна могла себе захистити,

– сказав Жозеп Боррель.

Росія не готова до миру

Генсек Альянсу заявив, що НАТО не бачить знаків того, що Росія готується до миру з Україною. Навпаки, президент Росії Володимир Путін готується до подальшої війни, збільшуючи кількість війська.

За рік повномасштабної війни ніхто не атакував росію, сьогодні Україна є жертвою агресії. Це Путін почав війну та ескалацію агресії, він думав, що зможе нас (Захід – ред.) роз'єднати. Ми повинні підсилювати нашу підтримку та надавати Україні, все що потрібно,

– сказав Столтенберг.

За його словами, в Україні йде війна на виснаження, битва логістики. Він підкреслив, що Альянс повинен зробити усе, щоб не допустити перемоги Путіна, бо це може стати загрозою для їхньої власної безпеки.

Нарощування виробництва та постачання боєприпасів

Генеральний секретар НАТО заявив, що Альянс не тільки надає сучасну зброю Україні, а також навчає бійців нею користуватися і стежить, щоб ця зброя правильно працювала. Столтенберг зазначив, що після повномасштабного вторгнення Альянс посилив морську присутність та надіслав війська на східні ділянки кордонів. Попередити вихід війни за кордони України – одна з ключових задач НАТО.

Ключовою темою тристоронньої зустрічі стало надання Україні боєприпасів та нарощування виробництва у ЄС. Генеральний секретар Єнс Столтенберг зазначив, що він, Жозеп Боррель та Дмитро Кулеба обговорили нарощування виробництва бойових припасів та вдосконалення цієї системи.

Крім того, Альянс погодився допомогти України створити прозору систему закупівель у сфері військової промисловості. Задля цього на зустрічі взяли участь представники закупівель ЄС та України. Наразі НАТО працює над нарощуванням виробництва та збільшує цілі щодо запасів боєприпасів. Крім того, Альянс готовий працювати над цим разом із ЄС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виокремив три найголовніші питання, які обговорювали сьогодні: як ефективно тренувати українських бійців, виробляти та постачати зброю й боєприпаси на поле бою.

Український чиновник зазначив, що зараз відбувається найбільша логістична операція після Другої світової війни та чим скоординованіше буде працювати Захід, тим швидше Україна вижене росію зі своєї території та реконструює мир. Також Кулеба закликав партнерів запускати нові програми військових тренувань, зокрема для українських пілотів.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель, наголосив, що Україна потребує боєприпасів та зброї якнайшвидше. Він зазначив, що Захід запускає нову тренувальну програму для українських бійців, під час якої навчатимуть більш ніж 30 тисяч військових. Однак, за словами Борреля, партнери України розуміють, що цього недостатньо і працюють над тим, щоб "сьогодні дати боєприпаси, а завтра – більше озброєння".

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Вирішальне слово щодо постачання боєприпасів до України буде вирішене під час засідання міністрів оборони держав – членів ЄС 7 – 8 березня. Боррель наголосив, що після вчорашнього засідання глав МЗС у Раді ЄС, він особисто надіслав листа до міністрів оборони з проханням надіслати боєприпаси із запасів їхніх армій, щоб Україна була у пріоритеті.

Тристороння зустріч Україна – ЄС – НАТО пройшла у Брюсселі / Фото МЗС

Західної допомоги недостатньо

Відповідаючи на питання журналістів, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі західної допомоги недостатньо.

З початком повномасштабного наступу ми дивилися, які є запаси зброї в ЄС, НАТО та Україні. Однак, ніхто не очікував, що війна буде тривати так довго,

– сказав український міністр.

Кулеба зазначив, що про розгортання військової промисловості у країнах Європи обговорювалось ще влітку. Однак, того що було зроблено наразі недостатньо.

"Якщо було б зроблено достатньо, ми вже виграли війну і я б не стояв тут перед вами, але війна триває. Тому, недостатньо зусиль та допомоги", – відповів глава МЗС України журналістам.

Він наголосив, що сьогодні він з партнерами обговорював, як зробити так, щоб виробництво працювало як "швейцарський годинник". Наразі є нагальна проблема збільшити виробництво тому, що Україна використовує більше боєприпасів, ніж західні партнери могуть виготовити.

Вихід Росії з Договору про стратегічні озброєння

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив занепокоєння щодо виходу Росії з Договору про стратегічні наступальні озброєння. Він закликав росію переглянути це рішення та нагадав, що в останні роки Росія порушувала ключові угоди щодо контролю за озброєннями.

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Сьогоднішнім рішенням щодо договору про СНО вся архітектура контролю за озброєннями зруйнована. Я рішуче закликаю Росію переглянути її рішення і поважати чинні домовленості,

– наголосив Столтенберг.

За словами генсеку Альянсу, такі дії росії направлені на те, щоб зламати систему безпеки, створену після Другої світової війни.

Зазначимо, під час сьогоднішнього виступу російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий відновити випробування ядерної зброї. Також він оголосив про вихід із Договору про стратегічні озброєння.

"Формула миру" від Китаю

Очільник української дипломат Дмитро Кулеба заявив, що під час зустрічі з главою МЗС Китаю Ван Ї, той поділився основними елементами "формули миру". Однак, українська сторона буде давати коментарі, коли вивчить деталі документа.

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Високий представник ЄС Жозеп Боррель наголосив, що за принципами китайської політики, країна не може надавати зброю тим державам, які знаходяться у стані війни. За його словами, ЄС буде пильно стежити за тим, що відбувається, але наразі немає підстав говорити про передачу військового озброєння до Росії.