Новое наступление и нехватка западного оружия: о чем договорился Кулеба во время встречи НАТО

В преддверии годовщины полномасштабного вторжения России в Украину в штаб-квартире НАТО состоялась историческая трехсторонняя встреча между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, представителем ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозепом Боррелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Ключевой темой переговоров был вопрос скорейшей поставки в Украину боеприпасов.

О чем договорился глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба – рассказывает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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Год поддержки со стороны ЕС и НАТО

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг назвал встречу символом солидарности НАТО и ЕС с Украиной. Он подчеркнул, что будущее Украины в Евроатлантической семье и западные партнеры должны сделать все, чтобы Россия не повторила эту агрессию снова.

Высокопоставленный представитель ЕС Жозеп Боррель отметил, что Россия нарушила все законы Хартии ООН и продолжает бомбить мирных граждан Украины.

Я хочу рассказать об исторической сущности этой встречи, здесь перед вами впервые собрались НАТО, ЕС и Украина. Это четкая демонстрация единства в продолжении поддержки Украины. После полномасштабного вторжения ЕС и НАТО стояли вместе, работая бок о бок, чтобы Украина могла себя защитить,

– сказал Жозеп Боррель.

Россия не готова к миру

Генсек Альянса заявил, что НАТО не видит признаков того, что Россия готовится к миру с Украиной. Напротив, президент России Владимир Путин готовится к дальнейшей войне, увеличивая количество войск.

За год полномасштабной войны никто не атаковал Россию, сегодня Украина является жертвой агрессии. Это Путин начал войну и эскалацию агрессии, он думал, что сможет нас (Запад – ред.) разъединить. Мы должны усиливать нашу поддержку и предоставлять Украине все что нужно,

– сказал Столтенберг.

По его словам, в Украине идет война на истощение, битва логистики. Он подчеркнул, что Альянс должен сделать все, чтобы не допустить победы Путина, потому что это может стать угрозой их собственной безопасности.

Наращивание производства и снабжение боеприпасов

Генеральный секретарь НАТО заявил, что Альянс не только предоставляет современное оружие Украине, но и учит бойцов им пользоваться и следит, чтобы это оружие правильно работало. Столтенберг отметил, что после полномасштабного вторжения Альянс усилил морское присутствие и направил войска на восточные участки границ. Предупредить выход войны за границы Украины – одна из ключевых задач НАТО.

Ключевой темой трехсторонней встречи стало предоставление Украине боеприпасов и наращивание производства в ЕС. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг отметил, что он, Жозеп Боррель и Дмитрий Кулеба обсудили наращивание производства боевых припасов и усовершенствование этой системы.

Кроме того, Альянс согласился помочь Украине создать прозрачную систему закупок в сфере военной промышленности. Для этого на встрече приняли участие представители закупок ЕС и Украины. В настоящее время НАТО работает над наращиванием производства и увеличивает цели запасов боеприпасов. Кроме того, Альянс готов работать над этим вместе с ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выделил три самых главных вопроса, которые обсуждали сегодня: как эффективно тренировать украинских бойцов, производить и поставлять оружие и боеприпасы на поле боя.

Украинский чиновник отметил, что сейчас проходит самая большая логистическая операция после Второй мировой войны, и чем скоординированнее будет работать Запад, тем быстрее Украина прогонит Россию со своей территории и реконструирует мир. Также Кулеба призвал партнеров запускать новые программы военных тренировок, в частности, для украинских пилотов.

Влиятельный представитель ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Украина нуждается в боеприпасах и оружии как можно быстрее. Он отметил, что Запад запускает новую тренировочную программу для украинских бойцов, во время которой будут обучать более 30 тысяч военных. Однако, по словам Борреля, партнеры Украины понимают, что этого недостаточно, и работают над тем, чтобы "сегодня дать боеприпасы, а завтра – больше вооружений".

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Решающее слово по поставкам боеприпасов в Украину будет сказано во время заседания министров обороны государств – членов ЕС 7 – 8 марта. Боррель подчеркнул, что после вчерашнего заседания глав МИД в Совете ЕС он лично направил письма министрам обороны с просьбой прислать боеприпасы из запасов их армий, чтобы Украина была в приоритете.

Трехсторонняя встреча Украина – ЕС – НАТО прошла в Брюсселе / Фото МИД

Западной помощи недостаточно

Отвечая на вопросы журналистов, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западной помощи пока недостаточно.

С началом полномасштабного наступления мы смотрели, какие запасы оружия в ЕС, НАТО и Украине. Однако никто не ожидал, что война будет продолжаться так долго,

– сказал украинский министр.

Кулеба отметил, что о развертывании военной промышленности в странах Европы обсуждалось еще летом. Однако того, что было сделано, недостаточно.

"Если было бы сделано достаточно, мы уже выиграли бы войну и я бы не стоял здесь перед вами, но война продолжается. Поэтому недостаточно усилий и помощи", – ответил глава МИД Украины журналистам.

Он подчеркнул, что сегодня он с партнерами обсуждал, как сделать так, чтобы производство работало, как "швейцарские часы". Сейчас есть неотложная проблема увеличить производство потому, что Украина использует больше боеприпасов, чем западные партнеры могут изготовить.

Выход России из Договора о стратегических вооружениях

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность относительно выхода России из Договора о стратегических наступательных вооружениях. Он призвал Россию пересмотреть это решение и напомнил, что в последние годы Россия нарушала ключевые соглашения по контролю за вооружениями.

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Сегодняшним решением по договору о СНВ вся архитектура контроля над вооружениями разрушена. Я решительно призываю Россию пересмотреть ее решения и уважать действующие договоренности,

– подчеркнул Столтенберг.

По словам генсека Альянса, такие действия России направлены на то, чтобы сломать систему безопасности, созданную после Второй мировой войны.

Отметим, во время выступления российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов возобновить испытания ядерного оружия. Также он объявил о выходе из Договора о стратегических вооружениях.

"Формула мира" от Китая

Глава украинского дипломата Дмитрий Кулеба заявил, что во время встречи с главой МИД Китая Ван И он поделился основными элементами "формулы мира". Однако украинская сторона будет давать комментарии, когда изучит детали документа.

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Влиятельный представитель ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что по принципам китайской политики страна не может предоставлять оружие тем государствам, которые находятся в состоянии войны. По его словам, ЕС будет пристально следить за происходящим, но пока нет оснований говорить о передаче военного вооружения России.