Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. Дипломат отметил, что стороны договорились создать трехсторонний координационный механизм, синхронизирующий работу производителей, закупщиков и правительств.
Узнайте больше Эта весна будет решающей – Боррель о красных линиях для Китая и срочной поддержке Украины
Главной темой переговоров на встрече в Брюсселе стало усиление обороноспособности Украины. Министр поблагодарил страны ЕС и НАТО за ряд важных решений о помощи нашему государству в сфере безопасности и призвал ускорить их воплощение.
У нас общая цель – восстановить мир и стабильность в Европе. Для этого важна победа Украины, обеспечение наших военных всем необходимым в кратчайшие сроки,
– подчеркнул Кулеба.
Также глава МИД предложил начать подготовку украинских пилотов в рамках существующих механизмов ЕС и НАТО. По словам министра, новый трехсторонний формат Украина – ЕС –НАТО будет работать на постоянной основе.
Смотрите также Что такое ДСНО и опробует ли Путин ядерное оружие: для чего России новая фаза шантажа
Что известно о трехсторонней встрече Украина – ЕС – НАТО
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 21 февраля в Брюсселе встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и Высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем.
- Это первая в истории такая встреча в трехстороннем формате.
- Во время пресс-конференции Боррель отметил, что следующие недели и эта весна будут решающими в войне. Сейчас Россия накопила вдвое больше войск, чем было в начале полномасштабного наступления. Однако европейский дипломат подчеркнул, что ЕС продолжит поддерживать Украину ради победы.
- Боррель отметил, что окончательное решение о скорейшем обеспечении Украины боеприпасами примут министры обороны государств-членов ЕС во время заседания 7 – 8 марта.