Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба. Дипломат зазначив, що сторони домовилися створити тристоронній координаційний механізм, який синхронізує роботу виробників, закупівельників і урядів.

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Головною темою переговорів на зустрічі у Брюсселі стало посилення обороноздатності України. Міністр подякував країнам ЄС і НАТО за низку важливих рішень щодо допомоги нашій державі у сфері безпеки та закликав пришвидшити їхнє втілення.

У нас спільна мета – відновити мир і стабільність у Європі. Для цього важлива перемога України, забезпечення наших військових усім необхідним у найкоротші терміни,

– підкреслив Кулеба.

Також глава МЗС запропонував розпочати підготовку українських пілотів в межах механізмів ЄС і НАТО, що вже існують. За словами міністра, новий тристоронній формат Україна – ЄС – НАТО працюватиме на постійній основі.

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Що відомо про тристоронню зустріч Україна – ЄС – НАТО