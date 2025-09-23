Укр Рус
24 Канал Новини України Росіяни вкотре запустили дрони: де зараз тривога і де летять "Шахеди"
23 вересня, 19:19
3

Росіяни вкотре запустили дрони: де зараз тривога і де летять "Шахеди"

Ірина Чеботнікова

Ворожі безпілотники знову атакують Україну увечері 23 вересня. Тривога охопила декілька областей.

24 Канал зібрав деталі.

Де тривога в Україні увечері 23 вересня?

 

Онлайн-карта тривог в Україні

19:32, 23 вересня

Де зараз летять "Шахеди"

  • БпЛА на Харківщині західним курсом на/повз Зміїв, Андріїівку, Берестин, Печеніги;
  • БпЛА на Дніпропетровщині в Нікопольському районі курсом на Криворізький;
  • БпЛА на Чернігівщині між містом Городня і селищем Ріпки, курс - західний.
19:10, 23 вересня

БпЛА повз Запоріжжя на півдні в напрямку Нікопольського району Дніпропетровської області.

19:08, 23 вересня

БпЛА на Харківщині курсом на Балаклію з північного сходу.

18:57, 23 вересня

БпЛА на Харківщині курсом на Златопіль з північного сходу.

18:55, 23 вересня

Група ворожих БпЛА в напрямку Запоріжжя з південного сходу.