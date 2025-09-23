Росіяни вкотре запустили дрони: де зараз тривога і де летять "Шахеди"
Ворожі безпілотники знову атакують Україну увечері 23 вересня. Тривога охопила декілька областей.
24 Канал зібрав деталі.
Де тривога в Україні увечері 23 вересня?
Онлайн-карта тривог в Україні
БпЛА повз Запоріжжя на півдні в напрямку Нікопольського району Дніпропетровської області. БпЛА на Харківщині курсом на Балаклію з північного сходу. БпЛА на Харківщині курсом на Златопіль з північного сходу. Група ворожих БпЛА в напрямку Запоріжжя з південного сходу.
Де зараз летять "Шахеди"
