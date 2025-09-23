Россияне в очередной раз запустили дроны: где сейчас тревога и где летят "Шахеды"
Вражеские беспилотники снова атакуют Украину вечером 23 сентября. Тревога охватила несколько областей.
24 Канал собрал детали.
Где тревога в Украине вечером 23 сентября?
Онлайн-карта тревог в Украине
БпЛА мимо Запорожья на юге в направлении Никопольского района Днепропетровской области. БпЛА на Харьковщине курсом на Балаклею с северо-востока. БпЛА на Харьковщине курсом на Златополь с северо-востока. Группа вражеских БпЛА в направлении Запорожья с юго-востока.
