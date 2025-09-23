Укр Рус
23 сентября, 19:19
2

Россияне в очередной раз запустили дроны: где сейчас тревога и где летят "Шахеды"

Ирина Чеботникова

Вражеские беспилотники снова атакуют Украину вечером 23 сентября. Тревога охватила несколько областей.

Где тревога в Украине вечером 23 сентября?

 

Онлайн-карта тревог в Украине

19:10, 23 сентября

БпЛА мимо Запорожья на юге в направлении Никопольского района Днепропетровской области.

19:08, 23 сентября

БпЛА на Харьковщине курсом на Балаклею с северо-востока.

18:57, 23 сентября

БпЛА на Харьковщине курсом на Златополь с северо-востока.

18:55, 23 сентября

Группа вражеских БпЛА в направлении Запорожья с юго-востока.