У ЦВК відповіли, коли Труханов втратить посаду мера Одеси
- Повноваження Труханова припиняться, коли Одеська міськрада отримає указ про втрату ним українського громадянства.
- Під час воєнного стану вибори мера неможливі, тому обов'язки виконуватиме секретар міськради.
Повноваження Геннадія Труханова припинять, коли міськрада отримає текст указу президента про втрату мером Одеси українського громадянства. Натомість обов'язки міського голови виконуватиме секретар міськради.
Таку думку в коментарі "Українській правді" висловив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, передає 24 Канал. Однак у мирний час процедура була б іншою.
Коли Труханов втратить мерство?
На думку Дубовика, з моменту отримання Одеською міською радою тексту указу про втрату громадянства Трухановим його повноваження міського голови вважаються припиненими, якщо документ не буде оскаржений і суд не зупинить його дію.
Цікаво, що в мирний час у такому випадку Верховна Рада призначала б вибори, а після початку процесу починала б працювати відповідна система виборчих комісій, однак це неможливо під час воєнного стану.
Тож, за словами представника ЦВК, посада міського голови до виборів буде вакантною, а обов'язки мера виконуватиме секретар міськради.
Зверніть увагу! З боку ЦВК реакція на дострокове припинення повноважень міського голови не передбачена.
До слова, сам Труханов заявив, що повноваження мера припиняються з моменту ухвалення міськрадою рішення, яким взято до відома факт позбавлення його українського громадянства. Чергове засідання Одеської міськради заплановане на 12 або 19 листопада, а інформації про можливе призначення позачергового наразі немає.
Що відомо про російське громадянство Труханова?
14 жовтня Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства мера Одеси, а 15 жовтня призначив очільником Одеської МВА голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
СБУ опублікувала докази того, що Труханов має російські документи: закордонний і внутрішній паспорти, ідентифікаційний код.
Мер Одеси заперечив, що має російське громадянство, та збирається подавати позов до суду.
До речі, повну біографію Труханова читайте за посиланням.