Таку думку в коментарі "Українській правді" висловив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, передає 24 Канал. Однак у мирний час процедура була б іншою.

Коли Труханов втратить мерство?

На думку Дубовика, з моменту отримання Одеською міською радою тексту указу про втрату громадянства Трухановим його повноваження міського голови вважаються припиненими, якщо документ не буде оскаржений і суд не зупинить його дію.

Цікаво, що в мирний час у такому випадку Верховна Рада призначала б вибори, а після початку процесу починала б працювати відповідна система виборчих комісій, однак це неможливо під час воєнного стану.

Тож, за словами представника ЦВК, посада міського голови до виборів буде вакантною, а обов'язки мера виконуватиме секретар міськради.

Зверніть увагу! З боку ЦВК реакція на дострокове припинення повноважень міського голови не передбачена.

До слова, сам Труханов заявив, що повноваження мера припиняються з моменту ухвалення міськрадою рішення, яким взято до відома факт позбавлення його українського громадянства. Чергове засідання Одеської міськради заплановане на 12 або 19 листопада, а інформації про можливе призначення позачергового наразі немає.

Що відомо про російське громадянство Труханова?