Таку думку в коментарі "Українській правді" висловив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, передає 24 Канал. Однак у мирний час процедура була б іншою.
Коли Труханов втратить мерство?
На думку Дубовика, з моменту отримання Одеською міською радою тексту указу про втрату громадянства Трухановим його повноваження міського голови вважаються припиненими, якщо документ не буде оскаржений і суд не зупинить його дію.
Цікаво, що в мирний час у такому випадку Верховна Рада призначала б вибори, а після початку процесу починала б працювати відповідна система виборчих комісій, однак це неможливо під час воєнного стану.
Тож, за словами представника ЦВК, посада міського голови до виборів буде вакантною, а обов'язки мера виконуватиме секретар міськради.
Зверніть увагу! З боку ЦВК реакція на дострокове припинення повноважень міського голови не передбачена.
До слова, сам Труханов заявив, що повноваження мера припиняються з моменту ухвалення міськрадою рішення, яким взято до відома факт позбавлення його українського громадянства. Чергове засідання Одеської міськради заплановане на 12 або 19 листопада, а інформації про можливе призначення позачергового наразі немає.
Що відомо про російське громадянство Труханова?
14 жовтня Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства мера Одеси, а 15 жовтня призначив очільником Одеської МВА голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
СБУ опублікувала докази того, що Труханов має російські документи: закордонний і внутрішній паспорти, ідентифікаційний код.
Мер Одеси заперечив, що має російське громадянство, та збирається подавати позов до суду.
До речі, повну біографію Труханова читайте за посиланням.