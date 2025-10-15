Такое мнение в комментарии в "Украинской правде" высказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, передает 24 Канал. Однако в мирное время процедура была бы другой.
Смотрите также Десятилетие бездействия: эксперт по вопросам ЖКХ ответил, почему затопило Одессу
Когда Труханов потеряет мэрство?
По мнению Дубовика, с момента получения Одесским городским советом текста указа об утрате гражданства Трухановым его полномочия городского головы считаются прекращенными, если документ не будет обжалован и суд не остановит его действие.
Интересно, что в мирное время в таком случае Верховная Рада назначала бы выборы, а после начала процесса начинала бы работать соответствующая система избирательных комиссий, однако это невозможно во время военного положения.
Поэтому, по словам представителя ЦИК, должность городского головы до выборов будет вакантной, а обязанности мэра будет исполнять секретарь горсовета.
Обратите внимание! Со стороны ЦИК реакция на досрочное прекращение полномочий городского головы не предусмотрена.
К слову, сам Труханов заявил, что полномочия мэра прекращаются с момента принятия горсоветом решения, которым принято к сведению факт лишения его украинского гражданства. Очередное заседание Одесского горсовета запланировано на 12 или 19 ноября, а информации о возможном назначении внеочередного пока нет.
Что известно о российском гражданстве Труханова?
- 14 октября Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства мэра Одессы, а 15 октября назначил главой Одесской МВА главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
- СБУ опубликовала доказательства того, что Труханов имеет российские документы: заграничный и внутренний паспорта, идентификационный код.
- Мэр Одессы отрицает, что имеет российское гражданство, и собирается подавать иск в суд.
- Кстати, полную биографию Труханова читайте по ссылке.