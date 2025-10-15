Такое мнение в комментарии в "Украинской правде" высказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, передает 24 Канал. Однако в мирное время процедура была бы другой.

Когда Труханов потеряет мэрство?

По мнению Дубовика, с момента получения Одесским городским советом текста указа об утрате гражданства Трухановым его полномочия городского головы считаются прекращенными, если документ не будет обжалован и суд не остановит его действие.

Интересно, что в мирное время в таком случае Верховная Рада назначала бы выборы, а после начала процесса начинала бы работать соответствующая система избирательных комиссий, однако это невозможно во время военного положения.

Поэтому, по словам представителя ЦИК, должность городского головы до выборов будет вакантной, а обязанности мэра будет исполнять секретарь горсовета.

Обратите внимание! Со стороны ЦИК реакция на досрочное прекращение полномочий городского головы не предусмотрена.

К слову, сам Труханов заявил, что полномочия мэра прекращаются с момента принятия горсоветом решения, которым принято к сведению факт лишения его украинского гражданства. Очередное заседание Одесского горсовета запланировано на 12 или 19 ноября, а информации о возможном назначении внеочередного пока нет.

Что известно о российском гражданстве Труханова?