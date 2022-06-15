Це тільки початок, – у Пентагоні прокоментували постачання Україні перших систем HIMARS

У Міністерстві оборони США прокоментували постачання перших систем HIMARS українській армії. Там наголосили, що це лише початок.

Відповідну заяву 14 червня зробив заступник міністра оборони США з політичних справ Колін Кол. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його виступ під час Конференції з питань національної безпеки CNAS.

До теми Міністр оборони США заявив, що його країна та союзники готові надати Україні всю необхідну зброю

Воїни ЗСУ вже закінчують навчання з володіння HIMARS

Наразі Україні вже направили партію з кількома новітніми реактивними системами залпового вогню. Наприкінці травня мовилося про постачання 4 систем, однак зараз точну кількість вже не називають ні українські, ні американські посадовці.

Ми здійснили "початковий" транш систем HIMARS, і поки ми зараз говоримо, українці завершують навчання (освоєння систем – 24 канал),

– сказав Кол.

Також він підтвердив, що військова допомога від США буде надходити й далі. Адже зараз це лише початок постачань.

Слід зауважити, що напередодні таку ж заяву зробив і міністр оборони цієї країни. Ллойд Остін сказав що його країна та союзники готові надати Україні всю необхідну зброю.

Розвідка буде допомагати завдавати точні удари РСЗВ

Також Кол акцентував на тому, що розвідка Штатів буде допомагати з ураженням цілей. Мовиться передусім про визначення точних координат противника.

Річ у тім, що нашим ЗСУ постачають боєприпаси великої потужності й із дуже великою точністю. Оскільки застосування систем дозволить завдати значної шкоди без великих витрат, не потрібно витрачати одразу повний боєкомплект. Це є основною відмінністю від реактивних систем, які зараз найчастіше використовуються обома сторонами на полі бою.

Не потрібно багато таких боєприпасів, щоб досягти суттєвого впливу. І ми надамо українцям те, що їм необхідно, для завдання ударів по цілях,

– заступник глави Пентагону.

Експерти вважають, що цього може бути достатньо для перерозподілу сил сторін на фронті. Зокрема, таку думку висловив нещодавно керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

Він акцентував на тому, що все ж для цього потрібно хоч 2 десятки таких новітніх систем. Проте Мусієнко теж сказав, що поки ленд-ліз на стадії підготовчих процедур. Тому все ж на здобуття суттєвої переваги нашими захисниками потрібен певний час.

Повний запис розмови з експертом про допомогу США: дивіться відео