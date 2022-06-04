Цифри зашкалюють, – Венедіктова про відкриті справи через воєнні злочини росіян

Постійно з'являються справи про злочини російських вбивць. Щодня їхня кількість збільшується на 100 або 200 одиниць.

Про це сказала генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова в ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал.

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"На сьогодні є чітка цифра 15 649 воєнних злочинів. Ці справи рухаються. І є 7 356 тих, які до них дотичні. Ми бачимо, що цифри насправді зашкалюють. Тобто в сумі є понад 20 тисяч справ", – сказала Венедіктова.

Судді мають бути готовими великої кількості справ

За словами генпрокурорки, з перших днів війни для суддів проводять координаційні наради. Вона обговорила це з головою Верховного суду, тому що є великий запит щодо воєнних злочинів і щодо військових злочинів. Суди мають бути готовими розглядати велику кількість справ і бути ретельно підготовленими до цього.

"Раніше в нашій державі навіть студенти не дуже вивчали явище воєнних злочинів. Цей розділ підручника проходили дуже швидко", – сказала Венедіктова.

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Частину справ розглядатимуть за кордоном

Генпрокурорка пояснила, що дуже важко довести воєнні злочини, коли заходить дика орда. Окупантів ідентифікують як солдатів, але треба як злочинців, коли вони вбивали, гвалтували та катували, тому треба все доводити з високими стандартами.

Наразі є 3 вироки та ще 2 справи в судах. Мовиться про вбивство цивільного на Сумщині і є ще 2 градонавідників, які обстрілювали цивільну інфраструктуру на Харківщині.

Тому ми в цьому процесі рухаємось. Судам, звичайно, буде важко, але треба пам'ятати, що в нас є ще міжнародне правосуддя і воно може забрати частину справ. Це якраз та велика риба, до якої, можливо, буде важко дотягнутися національним судам,

– зазначила Венедіктова.

Вона додала, що дуже важливо збалансувати систему і працювати з судами, які готові до розгляду справ. Вона наголосила – працює і людський фактор, коли до прикладу, у суддів з прифронтових областей рідні можуть бути з тих територій, де вчиняли злочини.

"Це нас гальмувало у справах 2014 – 2015 років. Ми працюємо таким чином, щоб все владнати у законний спосіб. Не можна просто так вирішити, який суд цим займатиметься", – сказала генпрокурорка.

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