Ціль Москви – не газ, а Київ, – Фейгін про сценарії "Північного потоку-2"

Якщо таки добудують "Північний потік-2" є декілька сценаріїв розвитку подій для України. Вплине також і зміна влади у Німеччині.
Про це сказав російський правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю програми "Теории заговора". На його думку, є основних 3 варіанти того, що може змінитись.
Важливо Україні не варто розраховувати на Німеччину, – Фейгін
Що буде з "Північним потоком-2"
- Перший сценарій – "Північний потік-2" добудують, але він не працюватиме через певні проблеми, зокрема політичні.
- Другий – трубопровід добудують і почнуть викачувати газ в Європу. Можуть бути ризики прокачування через сухопутну частину України. Втім, як додав Фейгін, не факт, що Москва одразу перекриє цей сухопутний шлях.
- Третій – трубопровід і добудують, і запустять, і одразу перекриють "рубильник" через територію України й почнуть викачування газу.
Правозахисник пояснив, що самостійно з останнім сценарієм Україна впоратись не зможе. Їй потрібна буде допомога.
Чого хоче Москва
"Мета Москви – не лише припинити потік через Україну, щоб було менше прибутків, а й щоб взагалі не стало газу і виник дефіцит", – пояснив Фейгін.
І додав, що так Путін зможе тиснути на керівництво країни й змушувати владу визнати ОРДЛО, змінити Конституцію, провести вибори – ось чого хоче Москва. Кремлю насправді не настільки потрібні гроші.
Мета Москви – це не газ, а Київ,
– підсумував Фейгін.
Будівництво "Північного потоку-2": останнє
- Сполучені Штати 19 травня 2021 року заявили, що не будуть вводити обмеження проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її гендиректора Маттіаса Варніга.
- Джо Байден пояснив, що будівництво газопроводу вже майже завершене. Відтак вводити нові обмеження зараз було б контрпродуктивним з погляду відносин США і Європи.
- Водночас Володимир Путін заявив, що 4 червня завершили укладання труб першої нитки "Північного потоку-2". У Кремлі вважають, що завершити будівництво газогону вдасться до кінця 2021 року. Тоді проєкт буде готовий до введення в експлуатацію.
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