Російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що європейські партнери не є тими гарантами, які б забезпечили суверенітет України. Як він зауважив, якби територіальна цілісність української держави залежала від Німеччини, то її вже давно б не було.
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Україні не варто чекати на допомогу
За словами Фейгіна, Німеччина не несе основне навантаження у питанні гарантування безпеки України. На його думку, через це не варто плекати ілюзій та чекати на допомогу німецької держави.
Що стосується Німеччини, то на неї навіть не розраховуйте. Німеччина й до цього не була важливим союзником Києва та Вашингтона у питанні гарантування безпеки,
– наголосив правозахисник.
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США вирішили поступитися Німеччині
Фейгін зауважив, що зараз влада США вирішила поступитися Німеччині у її прагненні добудувати "Північний потік-2" й, можливо, запустити газопровід.
Як він зазначив, там вирішили не сваритися з німцями та Євросоюзом і загалом підтримувати євроатлантичну солідарність.
Інтерв'ю з Марком Фейгіним: дивіться відео
Що цьому передувало
- Сполучені Штати Америки у травні заявили, що не запроваджуватимуть санкції щодо "Північного потоку-2". Однак під обмеження потрапили судна та юридичні особи, залучені до його прокладання.
- За словами Джозефа Байдена, будівництво газопроводу майже завершене, тому США не готові запровадити санкції.
- Посол України в Німеччині Андрій Мельник вимагає, щоб Україну долучили до переговорів щодо російського газопроводу. Він наголосив, що Київ повинен мати право голосу.
- В уряді Німеччини заявили, що Україна повинна залишитися транзитером газу після запуску "Північного потоку-2".