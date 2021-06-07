Тому Україна повинна показати західним партнерам реальне втілення реформ. Таку думку висловив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
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Свою роботу має зробити влада, – Шабунін про "Північний потік-2"
Він наголосив, свою роботу має зробити влада. Мовляв, чому Німеччина повинна враховувати інтерес нашої держави, а не свій економічний, якщо в Україні:
- зносять корпоративне управління "Нафтогазу";
- не проводять судову реформу;
- атакують корупційні інституції
За його словами, чому Сполучені Штати мають боротися за Україну і її інтерес, а не сваритися з німцями через інтерес їхній.
Ми не впораємося самі з цією історією. Але від нас, від нашої влади залежить, чи допоможуть нам союзники в цій боротьбі. Як ви бачите, поки з цим реальна проблема,
– зазначив Віталій Шабунін.
Він також підкреслив, що з боку західних союзників чітко сказано щодо цього питання, вже не в дипломатичних завуальованих формах. Відтак щоразу, коли влада не робить потрібні Україні реформи, вона відриває нас від інтеграції з НАТО і ЄС.
"І відриває західну допомогу не лише в питаннях "Північного потоку-2", а й щодо війни з Росією. Немає середнього варіанту, унікального шляху. Є або західний вектор України – євроатлантична інтеграція, або поглинання Росією", – розповів очільник ЦПК.
Віталій Шабунін про добудову "Північного потоку-2": відео
Будівництво "Північного потоку-2": останні новини
- Сполучені Штати 19 травня 2021 року заявили, що не будуть вводити обмеження проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її гендиректора Маттіаса Варніга.
- Джо Байден пояснив, що будівництво газопроводу вже майже завершене. Відтак вводити нові обмеження зараз було б контрпродуктивним з погляду відносин США і Європи.
- Водночас Володимир Путін заявив, що 4 червня завершили укладання труб першої нитки "Північного потоку-2". У Кремлі вважають, що завершити будівництво газогону вдасться до кінця 2021 року. Тоді проєкт буде готовий до введення в експлуатацію.