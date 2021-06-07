Тому Україна повинна показати західним партнерам реальне втілення реформ. Таку думку висловив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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Свою роботу має зробити влада, – Шабунін про "Північний потік-2"

Він наголосив, свою роботу має зробити влада. Мовляв, чому Німеччина повинна враховувати інтерес нашої держави, а не свій економічний, якщо в Україні:

зносять корпоративне управління "Нафтогазу";

не проводять судову реформу;

атакують корупційні інституції

За його словами, чому Сполучені Штати мають боротися за Україну і її інтерес, а не сваритися з німцями через інтерес їхній.

Ми не впораємося самі з цією історією. Але від нас, від нашої влади залежить, чи допоможуть нам союзники в цій боротьбі. Як ви бачите, поки з цим реальна проблема,

– зазначив Віталій Шабунін.

Він також підкреслив, що з боку західних союзників чітко сказано щодо цього питання, вже не в дипломатичних завуальованих формах. Відтак щоразу, коли влада не робить потрібні Україні реформи, вона відриває нас від інтеграції з НАТО і ЄС.

"І відриває західну допомогу не лише в питаннях "Північного потоку-2", а й щодо війни з Росією. Немає середнього варіанту, унікального шляху. Є або західний вектор України – євроатлантична інтеграція, або поглинання Росією", – розповів очільник ЦПК.

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